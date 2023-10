'General' y 'Nica' se verán las caras en cuadrilátero de Cancún

El púgil panameño Luis Concepción y un cauto, pero confiado peleador mexicano David Cuéllar, pronosticaron una auténtica guerra este viernes sobre el cuadrilátero del Poliforum "Benito Juárez" de Cancún.

Y es que en conferencia de prensa que se realizó en el Casino Macao Cancún, varios integrantes del elenco tuvieron su encuentro con el nutrido grupo de comunicadores que se dio cita en el lujoso recinto de entretenimiento ubicado en Plaza La Isla 2, de la Zona Hotelera de ese paradisiaco destino turístico y boxístico.

Fueron los promotores Pepe Gómez y José Alberto Gómez Jr., los encargados de realizar las presentaciones de los protagonistas de la gala que se disputará en el inmueble deportivo enclavado sobre el rumbo de Alfredo V. Bonfil a un costado de la avenida Luis Donaldo Colosio.

"Espero que se pare y ofrezca pelea, que no huya, porque yo estoy decidido a 'guerrear', a eso vine", señaló el "Nica" Concepción, quien precisó además que llega muy bien preparado y motivado para conseguir el triunfo.

Dijo también que espera los jueces no vayan a "robarle" el triunfo "como me lo hicieron en Hermosillo, Sonora, ante Hernán Márquez o en Ciudad Obregón, Sonora, ante Hirám Irak Díaz, cuando descaradamente me arrebataron la victoria".

Por su parte, el invicto peleador queretano, David Cuéllar Contreras respondió: Todos saben cuál es mi estilo de pelea, cuáles son mis argumentos para ganar, hago lo que tengo que hacer sobre el cuadrilátero y ténganlo por seguro que voy a dar una guerra.

"Estoy muy contento de estar en Cancún por sexta vez", dijo.

Finalmente comentó que no existe un rival fácil sobre el ring, en esta ocasión, Concepción será su reto más fuerte, pero está muy bien preparado para enfrentarlo y buscar la victoria.