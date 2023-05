'Genera desconfianza operativo en Cereso', señala vicefiscal en La Laguna

Tras realizarse un operativo al interior de las viejas instalaciones del Cereso de Gómez Palacio por parte de Fiscalía General del Estado, acompañados por Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), grupo Vida exigió resultados, al ser unas de las solicitudes contempladas dentro del pliego petitorio que se entregó junto con la solicitud de encuentro con el gobernador, Esteban Villegas Villarreal.

Sin embargo, el Vicefiscal en la región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, aclaró que dicho operativo no fue de búsqueda sino que se desprende de otra investigación de la cual no se ofrecieron mayores detalles.

"Es un tema de seguridad, especialmente vinieron de la ciudad Durango una Unidad de investigación que está realizando una agente del ministerio público en la capital; el tema no se refiere en una búsqueda o algo por el estilo, tuve conocimiento que al parecer Grupo Vida quería intervenir, sin embargo no es una actividad que incumba directamente a una búsqueda, en relación a las que hace el grupo, es un tema de seguridad", recalcó.

Ángeles Zapata explicó que es la Dirección de Delitos de Prioridad Social con sede en Durango, la que llevó a cabo el operativo, a cargo de un ministerio público de Unidad de Desaparecidos, tortura y trata de personas directamente; es una investigación que tiene que ver con alguna de estas materias", dijo.

Así mismo, aseguró que se busca atender todas las peticiones qué han hecho personas que se encuentran inmersas en una investigación como lo es grupo Vida. Por lo que dijo, se busca atender dicha petición de búsqueda al interior.

El operativo se realizó el pasado miércoles en las antiguas instalaciones, que hoy operan de forma administrativa.

Por su parte, Silvia Ortiz, vocera del grupo, cuestionó la forma y el hecho de no haberles informado sobre dicha actividad. Buscan estar presentes en otros operativos que se realicen en este lugar solo como "observadores".

"Nos dimos cuenta de que se estuvo haciendo un operativo dentro del Cereso, del cual nosotros queremos toda la información de todo el trabajo", dijo Ortiz, quien aseguró que el no haberles informado, genera desconfianza entre las familias de personas desaparecidas, "la desconfianza que genera en las familias, porque el hacer las cosas así, y no avisarle a las familias, es no tenerles confianza", dijo Ortiz.

OPERATIVO

Por otra parte, el vicefiscal, informó que como parte de la coordinación que se tiene con el grupo de buscadoras, se llevó a cabo el día de ayer un operativo en la comunidad de Horizonte, municipio de Tlahualilo.

Recordó que semanas atrás se había realizado un operativo de búsqueda también en aquel municipio como en Gómez Palacio.

Solicitud

Recorren antiguo Cereso:

* La Fiscalía en coordinación con otras instancias de seguridad.

* El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles.

* Se negó que el operativo se desprenda de la solicitud que hiciera el grupo Vida.

* Grupo Vida dentro de su oficio, donde se expusieron una serie de solicitudes, estaba la de realizar un operativo al interior del Cereso de Gómez Palacio.

* Dentro de dicho oficio, se encuentra la reunión que han esperado con el gobernador Esteban Villegas.