Gatell, extraño encarte

Todo se ha preparado para anunciar la decisión del médico Hugo López-Gatell Ramírez de buscar la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México./

Ha sido, durante la presente administración federal, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la secretaría correspondiente. No cuenta con experiencia legislativa ni de gobierno de alguna alcaldía o Estado, tampoco administrativa fuera del ámbito de su profesión, pero tuvo una extraordinaria exposición mediática durante la pandemia del Covid-19, como vocero del gobierno federal para ese tema./

Con 54 años de edad, su formación es de izquierda y ha defendido con denuedo las políticas de salud del presidente López Obrador, incluso mediante respuestas como la dada a Dalila Escobar, de UnoTV, quien el 16 de marzo de 2020 preguntó sobre las probabilidades de contagio que el Presidente podría tener en aquel periodo de prevenciones: "la fuerza del Presidente es moral; no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces: no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas; o al revés, como lo dije antes, o al revés" (https://goo.su/dyIFcLd )./

Es relativamente sorpresiva la aparición electoral de Gatell, como suele llamársele en abreviación de apellidos. Es rutinario que el poder presidencial saliente acomode a algunos de sus cuadros más relevantes bajo la protección de cargos que les den continuidad, sobre todo legislativos, y el exvocero covidiano ha sido objeto de agresivos ataques por parte de opositores a la 4T que pretenden culparlo de estadísticas funerarias y manejo de vacunas./

Pero una cosa sería ver a Gatell como candidato a diputado federal o senador, encaminado a presidir una comisión legislativa de salud, y otra el encontrarlo súbitamente colocado en la pelea política por el mando de la capital del país./

A reserva de que se confirme tal postulación (anoche todo estaba a punto, pero en política las cosas no son hasta que son), Gatell irrumpiría en un ring que hasta ahora parecía centrado en dos personajes: Omar García Harfuch, la pieza policiaca especialmente impulsada por Claudia Sheinbaum, y Clara Brugada, que cuenta con la simpatía de la actual depositaria del bastón de mando, pero especialmente del presidente López Obrador./

La inserción de Gatell, de confirmarse, dividiría opiniones en lo general y en particular en las (ded)encuestas venideras entre las propuestas más "sociales", las de Brugada y el médico varias veces mencionado, y el polo "policiaco" ocupado solamente por García Harfuch, lo cual favorecería a este. A fin de cuentas, si el exvocero médico no ganara la candidatura guinda al gobierno capitalino quedaría con el adecuado barniz interno para conseguir un posterior cargo legislativo protector./

Ahora falta conocer la decisión que le sea sugerida a Mario Delgado (él mismo ha dicho que consultaría a Sheinbaum). De encartarse en la batalla por la CdMx dejaría la presidencia de Morena, que Adán Augusto López Hernández considera le sería adjudicada. Si Mario es motivado por la superioridad a seguir como dirigente se sumará a la larga lista de aspirantes que de una u otra manera han ido dejando el escenario (Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel; bueno, hasta Cuauhtémoc Blanco)./

Astillas: Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, afina los últimos detalles para el lanzamiento de un noticiero nacional alternativo, con nuevas figuras y equipos de trabajo y con difusión unificada en las redes de radio y televisión públicas. No será Villamil el conductor y no se busca repetir el esquema de la televisión privada de "figuras fuertes" (https://goo.su/SyzEmO7 )… ¡Hasta el próximo jueves!