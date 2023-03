Garantiza MARS derechos de mujeres

Luego de asegurar que en Coahuila, en general se registró un saldo positivo de las manifestaciones organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer #8M, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó su compromiso con las mujeres. No solamente con las que se manifestaron, también con las que están en casa, las que salen a trabajar diariamente, de seguir luchando por garantizar un estado donde puedan permaneces vigentes sus derechos, sus aspiraciones y su desarrollo.

"Creo que es lo más importante y no ponernos en contra de ellas", expresó.

Al mismo tiempo, dijo que no se puede soslayar que hay a nivel nacional y mundial, un movimiento feminista, mediante el cual se promueven los derechos y las garantías de las mujeres, que promueve también la no violencia, la no discriminación, todos los derechos que deben tener las mujeres y que han ido ganando a lo largo del tiempo y de lo que además su gobierno es partícipe en respaldarlas."Nos hemos declarado como un gobierno feminista, que apoya a garantizar todos los derechos de las mujeres a través de distintas dependencias, programas transversales y sobre todo, un marco jurídico de vanguardia para protegerlas de todo tipo de violencia a las mujeres, las jóvenes y las niñas".

Miguel Riquelme Solís dijo que en la entidad se tuvo un saldo blanco y aunque no minimiza que se realizaron " pintas" en varios lugares, los cuales, " ya los estamos limpiando", lo más importante es que ellas salieron a manifestarse, a ejercer su derecho ciudadano, un valor que aseguró, " mi gobierno les respeta".

Dijo que el miércoles, precisamente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó un evento para destacar otro aspecto positivo y muy importante como lo es, el "Empoderamiento Educativo".

Este se ha impulsado por su administración en toda la entidad y que consiste en la entrega de becas para que cursen su preparatoria o carreras de licenciatura en forma gratuita.

Destacó que no hay una herramienta más poderosa y trascendente de ayuda a las mujeres, que brindarles acceso a la educación y respaldarlas en sus propósitos de acceder a mejores oportunidades laborales o las aspiraciones que ellas tengan de desarrollo personal.Estas acciones se realizan a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres.

Riquelme Solís señala que " yo aprovecharía esta libre expresión de las mujeres coahuilenses para tomar lo positivo y al finalizar mi gobierno, dejar sentadas las bases para que sigan ejerciendo su pleno derecho. En lógica hay temas que duelen no nada más a ellas. Hay temas que lastiman a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y creo que es lo que nos debe llamar la atención a nosotros como autoridades. No ponernos en contra, finalmente lo de afuera es material".