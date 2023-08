'Gané la apuesta', dice AMLO ante apoyo del Frente a Xóchitl Gálvez; defiende proceso en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró haber "ganado la apuesta" que hizo sobre que Xóchitl Gálvez sería nombrada la eventual candidata presidencial del Frente Amplio por México, a través de una designación interna, como afirmó hace unas semanas en su conferencia mañanera.

"¡Gané la apuesta! No digan que no sabía de lo que hablaba, deben reconocerlo", expresó AMLO en su misma rueda de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

Y con su mensaje, AMLO también lamentó que el nombramiento de la senadora panista Xóchitl Gálvez, sobre la priista Beatriz Paredes, fue el resultado de una decisión tomada por "el gerente Claudio X. González".

"Nunca antes se había visto algo así en la historia. Es algo muy descarado, ni siquiera completaron su proceso, simplemente declinaron. Les dije que esto iba a suceder", advirtió AMLO.

DEFIENDE EL PROCESO EN MORENA

En contraparte, el presidente López Obrador aseguró que es muy diferente el proceso de Morena para la elección de un candidato o una candidata, de cara a las elecciones de 2024.

"Aquí no hay dedazo, no estoy influyendo y no tengo doble discurso porque no soy hipócrita", manifestó AMLO en su conferencia mañanera