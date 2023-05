Ganadora del Premio Julio Torri denuncia retraso de pago por parte de Secretaría de Cultura de Coahuila

La artista mexicana Anni Garza Lau, ganadora del Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2022 en la categoría Pieza de literatura digital con su obra ‘Desvaneciendo’, denunció a través de sus redes sociales que, a casi seis meses de que se haya dado el fallo, la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) no le ha depositado el monto de su premio, el cual consiste en un estímulo económico de 50 mil pesos.

En entrevista, la artista mencionó que hasta el momento ha recibido tres prórrogas por parte de la dependencia coahuilense. La última de ellas se remonta al pasado mes de abril, indicando que desde entonces no le han respondido los correos electrónicos. La primera fecha que se estableció para el pago fue diciembre de 2022.

“Si se quiere realmente fomentar la literatura, la escritura, todo este tipo de actividades, que se haga conforme a sus posibilidades. Y que no nos tengan a los artistas con la expectativa de ‘ya me va a caer este dinero’, que a lo mejor en algún momento necesite para una emergencia médica, pero nunca llega y nunca llega. Entonces, se me hace muy cansado e injusto para los artistas”.

Además, Anni Garza Lau compartió que había sido invitada como ponente a la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2023, la cual actualmente se efectúa en el Centro Cultural Universitario de Arteaga, donde impartiría una conferencia sobre literatura electrónica. No obstante, al no recibir el depósito del Premio Julio Torri, decidió declinar la invitación.

Por su parte, Armando Rivera, ganador del mismo concurso en la categoría de Obra inédita, quien fue contactado tras la denuncia de Garza Lau, compartió que recibió su pago el pasado 21 de marzo, pero que hasta el momento no le han dado noticias obre la edición y publicación de su libro titulado ‘Páginas perdidas, olvidadas y arrancadas de la literatura mexicana’, lo cual también se registra en las bases del premio.

En un ejercicio de derecho de réplica, El Siglo de Torreón contactó a la Secretaría de Cultura de Coahuila para conocer su versión sobre el tema, pero la dependencia se limitó a comunicar que lamentaba el retraso y anunció que el pago de la artista Anni Garza Lau se encuentra en trámite para posiblemente ser liberado la semana entrante.

El Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2022 tuvo su fallo el pasado 8 de noviembre de 2022. En la categoría Pieza de literatura digital, la SC colabora con el Centro de Cultura Digital (quien publicó en su sitio la obra de Garza Lu). Hasta el momento, tampoco se ha efectuado una ceremonia de premiación para este certamen.

Para leer la pieza de Garza Lau visita:

https://torrielectronico.centroculturadigital.mx/

https://annigarzalau.com/Desvaneciendo/