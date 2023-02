Galilea Montijo vuelve a derrochar estilo y elegancia con su look total black

Galilea Montijo sigue dejando a su público con la boca abierta con sus acertadas elecciones de vestuarios. A sus 49 años aún sigue presumiendo el hecho de ser una de las presentadoras mejores vestidas en el ambiente. Sus outfits siempre sorprenden y en esta oportunidad volvió a animarse a un total black pero de cuero.

La tapatía volvió a derrochar estilo y elegancia. Está claro que Galilea Montijo no solo sabe de tendencias, sino que también las impone. Una vez más demostró ser experta en materia de indumentaria y en cómo lucir espléndida a los casi 50 con un look al que no todas se hubieran animado. Sin embargo, para ella no solo no fue un problema, sino que además volvió a ser sensación.

Ante sus redes sociales, Galilea Montijo supo robarse los suspiros de sus más de 10 millones de seguidores. A la presentadora le bastó solo una foto y un emoji para robarse 35 mil corazones en su caja de Instagram. Ella lució un pantalón engomado, de cintura alta y puños, que supo combinar con un micro top a tono.

Los stilettos fueron una prueba más de que Galilea Montijo está al tanto de las últimas tendencias. También eran de color negro y con un hexágono en plata como adorno. El make up sencillo fue otro gran acierto al igual que el pelo suelto y con ondas. El blazer de jean desteñido le dio el toque juvenil a su outfit.

Gracias a su foto, Galilea Montijo recibió varios comentarios de sus seguidores. La mayoría destacó la originalidad de su look y lo rejuvenecida que se veía con la selección de vestuario. Hasta su compañera Tania Rincón le dio el visto bueno entre los mensajes que le dejaron. "Amo el lookkkkk", "Wow el look!", "La ropa es top", son tan solo algunas de las apreciaciones que le dejaron en su cuenta de Instagram.