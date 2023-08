Galilea Montijo revela la razón del porqué se quedó callada ante las palabras de Sergio Mayer

Galiea Montijo revela la razón del porqué se quedó callada luego de la respuesta que Sergio Mayer le dio durante la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México.

Fue este domingo cuando Sergio Mayer y Galilea Montijo protagonizaron un incómodo momento luego de que la conductora se percatara que, por primera vez, nadie se había posicionado detrás del actor.

"Sergio, creo que es la primera vez que nadie se posiciona detrás de ti”, mencionó Galilea, a lo que Mayer respondió: “efectivamente, es la primera vez porque los que se posicionaron detrás de mí están sentados ahí en el foro”.

Esta respuesta habría dejado "muda" a la conductora tapatía, provocando un sin fin de reacciones por parte de usuarios, quienes aseguraban que una vez más el "Team Infierno" había "dejado callada a Galilea Montijo".

Bajo este contexto, Galilea Montijo decidió usar las cámaras del programa Hoy y mencionó la razón del porqué se quedó callada luego de que Sergio Mayer e incluso Nicola Porcella le cuestionaron algo.

"Cuando le dije a Sergio 'me quedo callada' no es peleando con el Team Infierno. Cuando hago esos silencios abruptos, es parte del programa, es apropósito, no es que me callen o yo me quede callada o se me fue la onda, son silencios de tensión", sostuvo.

Tras esto, la conductora tapatía que ella no está de lado de ningún participante o de algún equipo en especial: "Yo no le voy ni al Team Infierno ni al Team Cielo, ni cuando estaba Paul, es parte del show".