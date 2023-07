Galilea Montijo responde a los señalamientos por 'conducir borracha' La Casa de los Famosos

Galilea Montijo ha respondido a los señalamientos en redes sociales en los que muchos aseguraban que anoche condujo borracha la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México.

A través del matutino Hoy, Galilea aclaró que los problemas para hablar se originaron debido a que una prótesis que le acaban de poner en la boca, se le despegó.

“Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer (...) acabo de cumplir 50 años, y después ¿qué creen? me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, me está poniendo injerto de hueso y a mitad del programa como que se despegó, tengo que comparar de esa cosa que la pegue más”, mencionó.

Gali, no negó que le gustara el vino, pero aseguró que en el trabajo nunca lo bebe, pues le da mucho y sobre todo por la responsabilidad que implica su conducción en La Casa de los Famosos México.

“Tuve que evitar que se me saliera, una disculpita, y usted sabe que me sí gusta la agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad para los que pensaron. Me da mucho miedo que se salga, pero la gente se preocupaba”, dijo.