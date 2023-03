Gala de los Premios Oscar 2023, en vivo

Hollywood está listo para una nueva entrega de los Premios Oscar. Han pasado 95 años desde la primera vez que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS celebró a lo mejor del cine.

Este año Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) llega como la gran favorita, siendo la más nominada y la gran ganadora de ceremonias que sirven de antesala como los Golden Globes y los Critic’s Movie Choice Awards, aunque los votantes siempre dan sorpresas.

Además, este año la industria del cine quiere dejar atrás la polémica y olvidar los sucesos del año pasado, cuando Will Smith propinó una bofetada al comediante y presentador Chris Rock.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia?

Jimmy Kimmel repite por tercera ocasión como anfitrión, aunque es la primera vez que regresa desde el 2018. Ese fue el último año que la ceremonia tuvo un anfitrión. Mientras que el año pasado estuvieron a cargo Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

NO TE PIERDAS AL MOMENTO LOS OSCAR