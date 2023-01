Futbol espectacular; me está gustando otra vez transmitir a Santos: Martinoli

Christian Martinoli, narró anoche el partido de la fecha tres del Clausura 2023 en el que Santos Laguna obtuvo la victoria visitando a Mazatlán.

El popular analista deportivo de gran influencia en el medio, manifestó el agrado que le da volver a narrar los encuentros del conjunto lagunero, después de hacerlo por 20 años desde el antiguo estadio Corona, cuando las transmisiones de los Guerreros iban siempre por señal abierta a través de TV Azteca.

"Yo no sé, pero cada vez que juega Santos hay actividad en las dos áreas de forma importante he, futbol espectacular el que se ve cuando está Santos, para bien o para mal, tanto en ataque como en defensa. Me está gustando esto otra vez de transmitir a Santos”, dijo durante el duelo que terminó con dos goles contra uno.

Además de que Martinoli no se limitó el elogiar a Juan Brunetta, a quien desde el pasado encuentro de la fecha dos contra Pumas, “vio hacer lo que quería en la cancha”.

Recuerdo del viejo Corona

David Medrano, compartió que cuando visitaban el “Coloso de las Carolinas”, acordaban con el árbitro no agregar más tiempo para que no los dejara el avión en el que regresaban a la capital del país.

"Arreglábamos con Gilberto Alcalá que no agregara tiempo porque no dejaba Aero California (...) Salía justito, ¿no?

"Venía de Ciudad Juárez, Era México-Torreón, Torreón-Juárez, Juárez-Torreón, Torreón México, y lo veíamos aterrizar al minuto 35 del segundo tiempo, porque el aeropuerto estaba a lado de la pista, ahí lo veíamos caer".

G.O.