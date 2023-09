Funciona uno de tres elevadores

Dos de los tres elevadores con los que cuenta la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Seguro Social en Torreón no están operando actualmente.

Uno de ellos tiene un aviso con la leyenda de "Disculpe las molestias, elevador en proceso de mantenimiento" y el otro está deshabilitado pero sin ningún anuncio. Incluso, a manera de alerta, se colocaron algunos cestos para basura en medio de estos ascensores.

El elevador que sí funciona es utilizado por la derechohabiencia y el personal de salud pero, como resulta insuficiente, muchas personas prefieren subir y bajar por las escaleras, incluyendo a adultos mayores.

En los diferentes pisos se ofrecen servicios como Tomografía, Resonancia Magnética, Consulta de Neumología, UCI Pediatría, Epidemiología y Unidad de Quemados. También está la División de Cardioneumología, Jefatura de Cirugía Cardiovascular y Torácica y Consulta de Endocrinología. Además de consultas de Remautología, Oftalmología, Neurocirugía, Neuropediatría, Hematología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia, Neurología, Angiología e Inhaloterapia, entre otros.

Esta situación no es para nada nueva, pues son constantes las fallas de los elevadores en esta Torre de Especialidades así como de aquellos que se encuentran en otras instituciones de salud del IMSS de la región Lagunera de Coahuila y Durango. El Siglo de Torreón ha captado imágenes en este año de ascensores del Hospital General de No. 18 de Torreón, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43 y de la UMF/UMAA No. 53 de Gómez Palacio, entre otros.

En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recién anunció la inversión de alrededor de 450 millones de pesos para la conservación, rehabilitación y dignificación de 56 unidades médicas de todo el estado, así como Centros de Seguridad Social y Guarderías.

El delegado del IMSS en esta entidad, Leopoldo Santillán Arreygue, indicó que dentro del proyecto de conservación de las 56 unidades médicas, se tiene contemplado el servicio integral de mantenimiento para 21 elevadores, que incluye la sustitución de cuatro de ellos, y la adquisición de equipos de aire acondicionado, así como trabajos de mantenimiento en todos los hospitales y clínicas del IMSS en la entidad. No especificó cuáles serán los ascensores que serán reemplazados.

El funcionario federal mencionó que lo anterior forma parte de un programa nacional impulsado por el director general del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto y la Dirección de Operación y Evaluación del Instituto a cargo de Javier Guerrero García.

En Durango, su homóloga, Claudia Díaz Pérez, informó que como parte de la dignificación de unidades médicas y hospitales, el Instituto repondrá el próximo año algunos elevadores de La Laguna que ya están descontinuados.

Citó como ejemplo un elevador de esta región de la marca Schindler, que tiene 35 años de servicio y que será reemplazado por un elevador de la marca Otis. No mencionó en cuáles hospitales y/o unidades médicas se hará la reposición de los ascensores ni qué inversión se hará.

La funcionaria del Gobierno de México indicó que el Seguro Social realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las clínicas y agregó que se acaba de formalizar un contrato centralizado con la compañía Otis, de tal forma que ellos brindarán el servicio a la entidad.