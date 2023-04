'Fui abusada desde los tres años', actriz de Rebelde de Netflix denuncia haber sido víctima de abuso

Por primera vez la actriz Azul Guaita abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, el abuso que vivió cuando era apenas una niña por parte de un familiar, y del que fue víctima por casi 10 años.

A través de podcast "Soy todo lo que soy", de la tiktoker Manu Barrios, la protagonista de la serie "Rebelde", se sinceró sobre muchos aspectos de su vida, entre los que destacó el cómo logró conquistar sus sueños de ser artista, su vida después de la fama y si es difícil ser auténtico en un medio donde se vive de las apariencias; sin embargo, la plática se transformó a algo mucho más profundo cuando Guaita confesó haber sufrido abuso sexual.

La joven de 21 años explicó que quizás ha dado una imagen equivocada al público, pues aunque pueden verla como una mujer dura y con una vida perfecta, en realidad ha pasado por varias cosas que la convirtieron en alguien vulnerable, un ejemplo de ello es la agresión sexual que tuvo que vivir desde los tres años: "Yo fui abusada desde que tenía como tres años, hasta como los 12", dijo.

Guaita explicó que aunque no ha denunciado el hecho de manera legal, quiso compartir esta parte de su historia con la única intención de que otras personas que hayan pasado por lo mismo, sepan que no están solas: "Al compartirlo muchas migas se sintieron identificadas y me dijeron: 'gracias compartirlo, porque yo no tuve el coraje de hacerlo y gracias a ti siento que no estoy sola y que esto me puede hacer más fuerte", agregó.

La actriz aseguró que el proceso de aceptar lo que le pasó y poder superarlo no fue nada fácil, pues en varias ocasiones llegó a sentir que fue su culpa, sobre todo porque no pudo hacer nada para defenderse: "Me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto... porque me dejé, pero estaba chiquita. Me decían 'vamos a jugar a las escondidas', pero no estábamos jugando a eso".

Asimismo, detalló que todavía no se siente lista para lidiar con la opinión pública, pero, haciendo un balance de las cosas, lo que los demás digan puede pasar a segundo término, siempre y cuando logre ayudar a una sola mujer; incluso, lamentó que a las víctimas se les juzgue por callar, pero aseguró que ni las leyes, ni las autoridades están preparadas para lidiar con estos temas: "Mucha gente nos hace menos por no decir algo antes, y yo no lo he querido llevar al tema legal por el hecho de que si pasó hace un chingo ya no cuenta, que no tienes pruebas y a parte no quiero verlo (a mi agresor), eso es algo que no puedo hacer. No es tan fácil", finalizó.