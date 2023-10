Fuente de Billboard desmiente acuerdo de Rihanna con Live Nation para hacer gira mundial en 2024

Luego de que diversos informes señalaron que Rihanna había firmado un contrato de varios años con Live Nation para hacer una gira mundial, una fuente ha salido a desmentir esta información y señalar que son "falsos".

Fue el Daily Mirror de Londres en donde señalaron que la intérprete de Umbrella estaba planeando una gira mundial que se llevaría a cabo entre el 2024 y el 2025. La fuente indicaba que Rihanna había llegado a un acuerdo de 39 millones de dólares con la promotora Live Nation. Además, también Entertainment Weekly señaló que la artista estaba planeando una gira mundial.

Una fuente que estaría involucrada con dichas conversaciones le dijo a Billboard que la cifra de dinero parece exagerada y hasta el momento "no se ha confirmado ninguna gira".

Según la información de la revista musical, no hay proyectos de gira mundial para Rihanna.

Los fans de la cantante de 35 años de edad llevan varios años esperando un regreso musical y a los escenarios de la artista, quien lanzó su último álbum de estudio en el año 2016, Anti, el cual desprendió los éxitos Work, Love on the brain y Needed Me.

Rihanna ha estado enfocada en su faceta como empresaria gracias a su compañía de cosméticos Savage x Fenty, con la que la artista ha creado un imperio en el mundo de la belleza. Además de ser mamá de dos niños.

A finales del 2022 hizo un inesperado regreso con la canción Lift Me Up, tema principal de la banda sonora de la película de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda Forever. Este año fue la protagonista del medio tiempo del Super Bowl.

Aunque hasta ahora parece que una gira mundial de Rihanna no está planeada, en el momento en el que la artista decida hacer un regreso, los empresarios estarán esperando, pues es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, con 14 canciones en el número uno de Billboard, solo la superan The Beatles y Mariah Carey.