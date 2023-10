Fuegos del general alcanzan a AMLO

Andrés Manuel López Obrador fue alcanzado por los fuegos del general que como secretario peñista de la Defensa Nacional es corresponsable en diversos grados y circunstancias de la tragedia de Iguala y del proceso de ocultamiento y simulación que desembocó en la criminal "verdad histórica" y que se sostiene hasta la fecha.

El mismo día en que se conoció que investigadores de la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia se retiraron porque el Ejército ha obstruido las indagaciones, alterando, ocultando o destruyendo documentos (https://goo.su/s6NuTO), el presidente de la República entregó un reconocimiento, por sus tareas como directores del Colegio Militar que fueron, a los generales en retiro Enrique Cervantes y Salvador Cienfuegos, secretarios de la Defensa Nacional durante las administraciones de Ernesto Zedillo y Peña Nieto, respectivamente.

Además del caso Ayotzinapa, Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de estar relacionado con el crimen organizado. El gobierno de López Obrador, con Marcelo Ebrard como operador, logró "salvar" al militar del proceso penal estadounidense mediante gestiones a cuyo final los acusadores no se retractaron ni fue declarada la inocencia del apresado sino que se cedió a las peticiones de México, en aras de sostener entendimientos al máximo nivel.

La escena sucedida ayer en Perote, Veracruz, confirma el enorme peso del aparato militar, con tintes de poderío explícito sobre el civil, y el grado de impunidad de esa élite castrense, en particular en referencia a los casos Ayotzinapa y de la llamada guerra sucia. No es un asunto menor ni único, sino una suerte de exculpación política, de entendimiento manifiesto, de poderío transexenal cada vez más solventado y alimentado, no solo con preseas o amnistías virtuales, incluso con negocios y presupuestos sustraídos a la verdadera transparencia bajo el manto de la seguridad nacional. Intocables entre intocables.

Ayer volvió Adán Augusto López Hernández (AA) a Palacio Nacional. Prefirió reaparecer en la presidencia de la República que en la campaña de proselitismo de Claudia Sheinbaum, de quien se ha dicho que es "coordinador político" aunque no se ha parado en un solo acto de la doctora, ni siquiera el día en que le entregaron la constancia de coordinadora general de la defensa de la 4T, y tampoco se ha dignado informar la razón de tan notable ausencia.

Tocar tierra en Palacio antes que en la campaña (aún no oficial) podría implicar que AA sigue ubicando el bastón de mando de la 4T en el mismo sitio original. La mira del exgobernador de Tabasco (poder estatal que sigue ejerciendo mediante un subordinado) había sido puesta en la presidencia de Morena (pero Mario Delgado no aceptó encartarse en la pelea por la Ciudad de México) o en la coordinación nacional de la campaña claudista. Nada de ello se le concedió, pero AA sigue picando piedra.

Ahora se ha dicho que podría ser designado como "enlace" de Sheinbaum en las nueve entidades federativas donde habrá relevo de gobierno el año entrante. El exsecretario de Gobernación tendría el encargo de sacar adelante el mayor número de esas candidaturas, gestionando recursos de donde los haya qué sacar (durante el priismo, especialmente con Peña Nieto, arcas estatales tricolores financiaban las campañas de los estados donde eran oposición) y haciendo los "amarres" necesarios con grupos internos y externos. Ya se verá, este domingo, cuando Sheinbaum visite Villahermosa, el talante y el encargo del reaparecido en Palacio.

Y, mientras se cumple el ciclo legislativo en que la mayoría morenista pretenderá extinguir los fideicomisos judiciales, a sabiendas de que vendrán numerosas solicitudes de amparo que el propio Poder Judicial resolverá a su favor, con lo que el tema de los fideicomisos quedará como tentativa convertible en bandera electoral del "plan C" en 2024, ¡hasta mañana!