'Fue un hecho aislado', dicen autoridades respecto al caso donde murió un elemento policial y una mujer en Gómez Palacio

Como un hecho aislado, pero que enciende las alarmas para que los cuerpos de seguridad cuenten con una preparación permanente, consideró el secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, Óscar Armando Galván Villarreal, el caso registrado la tarde del sábado en la colonia Miguel de la Madrid, en el que perdió la vida un elemento de la Policía Municipal de Gómez Palacio y una mujer, al ser heridos de bala.

“Es un hecho aislado que sucedió cuando se llevaba a cabo una acción judicial, pero eso nos debe a nosotros alertar para tener una preparación permanente para este tipo de circunstancias”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrara, lamentó la muerte de Juan Fernando Ramírez Cisneros, elemento que perdió a vida en el cumplimiento de su deber.

“Es un hecho aislado, no se había dado y bueno decirles que por los recorridos que hace nuestra la policía, la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, pues se dan cuenta de esa persona (el agresor), muy lamentable que se muriera uno de nuestros elementos, pero seguiremos de la mano del gobernador (Esteban Villegas), reforzando la seguridad de Gómez Palacio para que siga siendo una ciudad tranquila”, dijo la edil.

Sobre el otro elemento que resultó lesionado, dijo que ya se encuentra fuera de peligro. “Está mejor, ya no está en una situación tan grave, ya está fuera de peligro y recuperándose”.

Por su parte, el coordinador regional del C4, Marcos Cordero Tafoya pidió a la ciudadanía que esté tranquila y no hacer caso a los rumores.

“Yo sí quisiera que la gente tenga tranquilidad paz, estamos tranquilos también en los municipios de la Comarca Lagunera de Durango al igual que Coahuila, porque se soltó una ‘rumorología’ en redes sociales de que la gente no saliera; no hay nada de eso, fue un hecho aislado, con lamentables pérdidas, pero nosotros ya estamos trabajando”.

Coincidió de que se trató de un hecho aislado, “hemos visto las estadísticas, hemos estado en tranquilidad, lamentablemente ayer (sábado) por una situación de un mandato que se estaba llevando a cabo acuden las autoridades del Policía Investigadora (PID) y de la Policía Municipal en compañía y lamentablemente, una persona del sexo masculino los agrede, eso fue lo que pasó, con la lamentable pérdida de dos seres humanos, una mujer de 40 años y un compañero de la policía municipal. Gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho en la región Laguna podemos verlo, y a las estadísticas que está sacando el Sistema Nacional de Seguridad Pública no me dejarán mentir, no son situaciones que nosotros estamos arreglando o poniendo, sino que el Sistema Nacional de acuerdo a las reuniones que tenemos periódicamente, dan su fruto”.