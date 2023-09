'Fue un accidente desafortunado', Arath de la Torre tras polémico comentario a Ferka

El conductor Arath de la Torre rompió el silencio luego de lanzar polémico comentario en contra de la actriz Ferka: 'fue un accidente desafortunado'.

Fue hace un par de días cuando Arath de la Torre llamó fuertemente la atención luego de que, en plena transmisión del programa Hoy, asegurara detrás de cámaras que "no toleraba" a la participante de La Casa de los Famosos México, cuando esta se encontraba como invitada en el matutino.

Tras este polémico comentario, el conductor fue interceptado por la prensa y le cuestionaron sobre este momento, ahí Arath respondió:

"Mi trabajo termina cuando mando a nota, ya lo demás dicho está. Siempre asumo mis responsabilidades, fue un accidente desafortunado. Así sucedieron las cosas".

Por otra parte, el también comediante señaló ser una persona bastante tranquila, a pesar de que recientemente ha sido tachado como una persona violenta.

"No está contada la historia completa. Siempre he tratado de ser amable y tranquilo, simplemente hay cosas que se salen de control, pero no, soy una persona tranquila (...) Me duele esa imagen que se genera, pero pues, así es esto", sostuvo.