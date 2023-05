Frontera con EUA no está abierta, asegura SSP de Coahuila

"La frontera no está abierta, la culminación del Título 42 no significa que la frontera esté abierta", fue lo que manifestó Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila, durante su reciente visita a Piedras Negras.

Además de reiterar que la única forma para poder ingresar de forma legal hacia los Estados Unidos, es a través del trámite correspondiente a través de la aplicación CBP One y que dicho proceso puede llevarse aproximadamente dos semanas.

"Para nosotros es importante insistir en ciertos temas. La frontera no está abierta, la culminación del Título 42 no significa que la frontera esté abierta, el tema sigue siendo exactamente igual, o sea para poder cruzar a Estados Unidos, no es una opción el río", manifestó Villarreal Pérez.

Estableció que la manera segura y legal para poder ingresar a la Unión Americana es a través de la aplicación ya mencionada la cual se tramita y obtiene la cita gratuita, correspondiente a la solicitud de asilo político.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Cuando te dan la cita, allí te dicen a dónde tienes que ir, qué frontera es donde te toca tu cita, qué día y a qué hora. Esto tarda, aproximadamente dos semanas, a partir de que tú solicitaste tu cita", fue lo que puntualizó la funcionaria estatal.

Insistió en dicho tema, pues recordó que de otra manera no es legal algún intento de entrada al vecino país, estableciendo que hay una mala información entre la población migrante y buscan que conozcan la realidad de este tema.

Lo anterior, lo dio a conocer al concluir una reunión donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, con empresarios y representantes de cámaras y organismos empresariales; la funcionaria estatal recordó que se ha estado trabajando de manera coordinada con las autoridades de México y Estados Unidos.