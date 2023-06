Francisco Céspedes le desea la muerte a López Obrador

En redes sociales circula un video donde el cantante Francisco Céspedes arremete contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y le desea la muerte.

Luego de presentarse en un concierto en Hermosillo, Sonora, el cantautor y músico cubano-mexicano ofreció una entrevista donde reprochó que López Obrador invitó a México para la celebración de las fiestas patrias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y lo puso "como el máximo".

Luego reveló que por eso le cae mal el Mandatario y señaló "ojalá que se muera".

"Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los..., no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", expresó.

Cabe destacar que, el 16 de septiembre del 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel arribó a México para celebrar, junto a López Obrador, el desfile militar con motivo del 211 aniversario de la Independencia, donde pronunció un discurso durante el evento y para participó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al preguntarle cómo celebró el Día del Padre, Céspedes evadió la pregunta y continuó diciendo que muchas personas adoran a los presidentes y los convierten en Jesucristo y que "nadie se muere por eso se pelean con el amigo".

Horas después de sus declaraciones, el intérprete de "Esta vida loca" cambió su Twitter a "privado", por lo que ya no se pueden ver sus publicaciones.

¿Qué dice la Constitución sobre los insultos contra el Presidente de México?

En el artículo 33 de la Constitución mexicana menciona que "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

No obstante, el cantautor cuenta también con la nacionalidad mexicana, otorgada el 3 de febrero de 2003 en la cancillería mexicana en una ceremonia encabezada por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

En ese entonces, mediante una carta emitida por su compañía discográfica, Céspedes reiteró su arraigo hacia México.

"Soy lo que siempre quise ser, aquí en esta tierra que independientemente de esto que hoy recibo con orgullo (su nacionalidad mexicana), ya andaba metida en mi alma", indicó.

En marzo pasado, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar el Artículo 33 de la Constitución mexicana, que hasta el momento permite al Ejecutivo expulsar a los extranjeros sin necesidad de un proceso judicial previo.

La modificación se dio a conocer después de que Felipe Calderón, expresidente de México, pidiera que este artículo se utilizara para expulsar del país a Abraham Mendieta, un analista político español afín a Morena. Al enterarse de la polémica, López Obrador salió en su defensa durante una de sus conferencias mañaneras y propuso la derogación del mismo.

No obstante, la iniciativa no se ha discutido, por lo que sigue congelada en la Cámara Baja.

Además, en febrero pasado, el presidente López Obrador dijo que "batearía" un dictamen propuesto por Morena que plantea actualizar las multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, con lo cual, algunas cuadriplican el monto actual establecido en la legislación.

"Me sorprendió que autorizan en la Cámara que el que insulte al Presidente, le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos-tres veces más, yo no sé quién hizo eso, yo no necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, ¡no! Libertad de expresión", dijo en su conferencia mañanera.

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, mejor conocido como Francisco Céspedes o Pancho Céspedes es originario de Santa Clara, Cuba, pero nacionalizado mexicano.

Lleva 30 años viviendo en México y tiene prohibido el ingreso a la isla desde que en 2018, durante una presentación en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana, dio su opinión acerca del gobierno.

Pancho Céspedes reveló que fue su opinión acerca de la censura y el éxodo del Mariel, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, de 125 mil cubanos a Miami, lo que le garantizó el exilio.

El cantautor saltó a la fama a finales de 1990 con canciones como "Vida Loca", "Pensar en ti", "Señora" y "Dónde está la vida".