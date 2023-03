Foster Moreu se retira a los 25 años del futbol americano tras diagnóstico de cáncer

Foster Moreu, ex ala cerrada de Las Vegas Raiders de la NFL, anunció este miércoles que se retira del fútbol americano, a los 25 años, porque tiene cáncer.

"A través de un proceso, algo así como milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del fútbol", informó Moreu a través de su cuenta de Twitter.

El linfoma de Hodgkin es un cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos, estos crecen sin control y causan ganglios linfáticos inflamados y crecimientos en todo el cuerpo.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la tasa de supervivencia relativa de cinco años para todos los pacientes diagnosticados con linfoma de Hodgkin es alrededor del 89 por ciento, aunque la etapa del cáncer y la edad de la persona afectan esas tasas.

Moreau fue una selección de cuarta ronda que los Raiders tomaron en el Draft del 2019. Jugó cuatro temporadas en Las Vegas en las cuales completó 91 recepciones para 1.107 yardas y 12 anotaciones.

Luego de que en 2022 obtuvo los mejores números de su carrera con 33 recepciones y 240 yardas, el nativo de New Orleans, Louisiana, se convirtió en agente libre, algo que le sirvió para descubrir su padecimiento gracias a los exámenes a los que fue sometido.

"Este momento es para luchar contra un nuevo oponente: el cáncer. Estoy agradecido por el apoyo que me han dado todas las personas que se han mantenido firmes conmigo. No ha habido un paso que haya dado sin que cientos de personas iluminen mi camino; continuaré buscando su guía", destacó en su mensaje.

El exestrella de los LSU Tigers del fútbol colegial se mostró optimista para superar la enfermedad.

"Dicho esto, ¡le patearé el trasero a esta cosa y volveré a hacer lo que amo!", concluyó.

Ante la noticia el 'quarterback' de los New Orleans Saints, Derek Carr, con quien Moreau jugó en los Raiders cuatro temporadas, respondió con cariño al mensaje de su excompañero.

"Te amo y estamos aquí para ti, siempre orando por ti hermano", expresó Carr.

Algo que replicó la organización de Las Vegas Raiders.

"Tu familia raider estará siempre contigo Foster", escribió la directiva del equipo negro y plata.