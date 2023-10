'Fonden debe regresar bajo otros términos'

El Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) debe regresar, bajo otro término incluso, pero el país siempre está expuesto a fenómenos naturales como el que sucedió en Guerrero.

Esta fue la postura expresada por el diputado locaL Ricardo López Pescador, coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional, quien recordó que hace poco más de dos semanas se exigió desde el Congreso del Estado que el Fonden no desapareciera, porque al no existir un fondo de desastres no hay manera de que se pueda restablecer la normalidad en la vida de cientos de miles de guerrerenses.

Refirió los testimonios de los propios habitantes de Guerrero y de la opinión de especialistas, en el sentido de que hubo incompetencia de las autoridades federales, estatales y municipales para avisar con oportunidad a la población sobre el peligro devastador de un huracán categoría 5; "hoy hay una tragedia en Guerrero que pudo haberse prevenido, de haberse alertado a tiempo".

"Que le llamen como quieran, porque mientras no haya un fideicomiso, México va a seguir expuesto a este tipo de tragedias", complementó López Pescador.

Consideró que es evidente el error de política pública y falta de capacidad para entender la situación del país, por lo que ante las dimensiones de la tragedia ha prevalecido la solidaridad de los mexicanos, de organismos como la Cruz Roja, que han estado más activos que los tres órdenes de gobierno en aquella entidad.

"Si este mensaje no lo toman en cuenta, si esta situación no los hace repensar que sí se requiere un fondo nacional de desastres para acudir a apoyar a la población cuando suceden este tipo de fenómenos, entonces ¿en qué están pensando?, concluyó Ricardo López Pescador.

Hasta ayer domingo se habían oficializado casi medio centenar de personas fallecidas y más de 30 presonas desaparecidas, según dio a conocer el propio Gobierno federal.