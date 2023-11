Florencia Guillot retoma sus redes y la critican por no enfrentar su polémica con el 'grooming'

Hace unos días, Florencia Guillot anunció que se tomaría un tiempo alejada de las redes sociales tras la polémica ocurrida con Pau Florencia y Mau Campos, en la que se le acusó de promover "grooming".

A pesar de que la influencer ofreció disculpas, en Internet le siguen recordando el caótico momento. Y es que en su podcast "Vete a Triunfar" presentó la historia de The Urban Beauty y Campos como un "caso de éxito", pese a que se conocieron con más de 14 años de diferencia, cuando ella era una niña.

En un intento por darle la "vuelta a la página", Florencia Guillot retomó sus actividades en distintas plataformas. Desde campañas publicitarias, videos sobre tips de belleza e incluso señaló que ya tenía programados nuevos episodios de su podcast.

En su cuenta de TikTok, la influencer explicó que había comprendido la molestia de sus seguidores y prometió ser más consciente del contenido que difunde. Asimismo, añadió que actualmente se siente tranquila y en paz.

Antes de reaparecer realizó un viaje a Uruguay con su familia, asistió al concierto de RBD, visitó el restaurante de Luisito Comunica y publicó consejos para regalos de Navidad. Esto provocó que sus seguidores la acusaran de ignorar la polémica, sin resarcir los daños.

Una usuaria de TikTok le reclamó "Ah, qué cool no paso nada, hagámonos locos", a lo que Guillot respondió "Seguiré haciendo contenido porque es mi trabajo y es lo que más amo, cuídate mucho".

Otros de los comentarios que se leen en sus publicaciones recientes de TikTok son:

"GRWM para pedir disculpas sinceras", "Ya, bye contigo, amiga", "Ya no veo tus videos igual", "No vamos a perdonar", "Una disculpa debe venir siempre con una reparación del daño", "Marca que trabaja con Florencia Guillot, marca que cancelo".

A pesar de que la bienvenida que le dieron sus followers no era la que esperaba, Florencia Guillot continúa compartiendo su día a día en Internet. Además, sus fanáticas de hueso colorado no paran de enviarle muestras de apoyo: "Al final abriste una caja de Pandora, y a pesar de que no lo aceptes por algo pasan las cosas, y fue gracias a ti", "Siempre te apoyo y te apoyaré", "Yo te sigo a ti, no a los errores que cometes", "Te extrañaba, guerrera".