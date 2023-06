Flash: Sorpresas te da la vida, ay Dios

Siempre he pensado que para hacer una película de superhéroes uno de los requisitos más importantes es tratar de respetar al protagonista, no sólo en su contenido sino en su forma. Para muestras está la trilogía de Batman realizada por Christopher Nolan, o algunas de las películas de Superman con Christopher Reeve de protagonista.

Flash tuvo momentos que podrían llegar a realzar a un personaje, que para algunos fans no es tan importante, para transformarlo en algo capaz de reactivar un universo que casi colapsa, pero se quedó en un intento.

Una película rodeada por la polémica, más por lo sucedido fuera del set como la vertiginosa campaña de limpiar la imagen del causante de este maremoto de emociones llamado Ezra Miller.

Pero además la producción estuvo plagada de cambios tanto en la dirección como en el guion, siendo Andy Muschietti (Mamá, la saga de It) el director y la historia fue desarrollada por Christina Hodson (escritora de Aves de Presa y Bumblebee).

Si bien el resultado es una película mejor contada y con ciertos elementos que le ayudan a sostenerse por un buen tiempo, aún permanece alejada de otras historias en donde el peso del personaje y de la historia se complementan para hacer un gran trabajo evidente para todos los espectadores. Otra de las críticas es el trabajo de CGI, o de imágenes generadas por computadora, las cuales llegan a niveles de no buscar el realismo, sino solo ser referencia, lo cual puede llegar hasta la exageración en algunos planos, pero ojo aquí tenemos que decir que si es una historia que surge de un cómic no tiene que ser totalmente realista. Pero además ciertos efectos especiales son favorables en algunas escenas, eso podría ser porque la diversidad de necesidades por parte de este tipo de producciones hace que muchos equipos trabajen a la vez y cada uno pone su propia idea.

De nueva cuenta el tema del multiverso, pero ahora desde la visión de DC, la meta es cambiar lo inevitable rompiendo las reglas del tiempo y el espacio. Similar a lo planteado en el Marvel con todas sus nuevas historias. Obviamente no puede faltar la motivación familiar para que tratemos de romper el espacio-tiempo, también el que en el intento algo sale bien, pero muchas cosas salen mal, para finalizar con buscar una solución en donde se pueda encontrar si no la paz, por lo menos restituir el daño hecho por una decisión individualista y egoísta.

Es cierto esta película va dirigida a un público que busca pasar un rato agradable, que no se vuelva tan exigente por razones técnicas o de canon de la historia. Por ello funciona bien el desparpajo de Miller o de su doble que, dicho sea de paso, sería mucho para este universo.

Pero mención aparte merece Michael Keaton, que enseña no solo las razones de por qué será recordado como el Batman de toda una época. Sus peleas dentro de esta historia borraron cualquier intento que han hecho los estudios por encontrar quien llene las botas del Caballero de la Noche, que si bien Christian Bale le quedaron bien, ningún otro ha podido superar la actuación de Keaton. Es que desde el diseño del traje del Batman de los 90s es tan brillante, que nada puede hacer el traje del Batman medio botarguero que se carga Ben Affleck. DC nos debe la tercera película de Keaton.

En este caso no fue solo la nostalgia, sino el corroborar que hay actores que saben cómo llevar a un héroe ya no solo por el guion, hacerlo tan propio. Las apariciones especiales de actores veteranos no desmerecen, los otros de los universos recientes hacen lo justo, aunque hay una aparición tan desentonante que se agradece que saliera hasta el final.

Solo hay algo que me gustaría reclamarle a Muschietti, faltó presentarnos el universo en donde los tíos de Barry Allen fueran Gael García Bernal y Diego Luna, los charolastras que actuaron con Maribel Verdú, quien en esta ocasión actúa como Nora Allen, mamá de Flash. Hubiera sido épico para el público latinoamericano. El director argentino sale avante de esta película, pero esperemos que para la próxima película no se le caiga como en la escena del hotdog.