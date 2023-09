Fiscal Uriel Carmona es vinculado a proceso por presunta tortura

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue vinculado a proceso por el presunto delito de tortura.

El juez dictó tres meses para la investigación complementaria. A su vez, Carmona seguirá en prisión preventiva, según el diario La Razón.

DEFENSA NIEGA QUE HAYA ELEMENTOS PARA PROCESARLO

Gabriel Regino García, abogado particular del fiscal Uriel Carmona Gándara, sometido a proceso por el delito de tortura, afirmó que la Fiscalía General de la República no tiene elementos objetivos ni probatorios para demostrar la existencia de tortura y mucho menos que el fiscal morelense la haya ordenado. En entrevista se le preguntó si tenía confianza en que en esta audiencia salga el fiscal morelense.

"No tengo ninguna confianza en las instituciones del estado, menos en el Poder Judicial del Estado de Morelos porque estamos en un secuestro político, y puedo vaticinar que será vinculado a proceso. Se confirmará el secuestro político al que me he venido refiriendo", afirmó.

Con esa previsión, dijo, el combate legal será llevado a cabo en los juzgados federales.

En este momento hay un receso en la audiencia porque el fiscal Uriel Carmona, quien sigue la audiencia a control remoto, dice que el nivel de audio es muy bajo y no alcanza a escuchar con claridad el desarrollo de la audiencia.