Firmarán convenio para favorecer búsquedas

El Gobierno del Estado de Durango y el Gobierno de Coahuila, a través de sus Comisiones Estatales de Búsqueda respectivamente, firmarán un convenio que incluirá trabajar de forma coordinada con el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), que llevará una toma de muestras masivas de ADN en tres municipios duranguenses. Para La Laguna podría ser hasta el mes de julio. Las muestras alimentarán el recién creado Banco de Datos.

Carlos Burciaga, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda en Durango, detalló que la firma del convenio se llevará a cabo el próximo 12 de junio, y las tomas de muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas o no localizadas, se llevará a cabo del 13 al 15 de junio.

De acuerdo con Burciaga, el día 13 se atenderá el municipio de Santiago Papasquiaro, el día 14 en la capital, y el día 15 en el municipio de El Mezquital.

"Es un documento, aparte de la oficialidad que queremos tener, la coordinación que hay entre Coahuila y Durango es muy buena en todos los sentidos, de coordinación, formación, de cruce de datos y más, entonces lo que queremos es formalizar, ya tenemos fecha, vamos a estar suscribiendo el documento en Durango", detalló el funcionario estatal.

De acuerdo con Burciaga, la toma de muestras en esos tres municipios no obedecen a una situación en especial, simplemente se atiende la solicitud que hicieron desde hace tiempo.

"No hay ningún aspecto trascendente, me refiero a que la elección de los 3 municipios no es por algún motivo en especial, sino que ellos lo habían solicitado… estoy pensando que lo hagamos pronto, en el mes de julio tengamos alguna toma de muestras masivas en Gómez Palacio y Lerdo, incluyendo a los 11 municipios, por la importancia de la región", explicó.

Burciaga consideró importante este tipo de operativos, sobre todo para alimentar el Banco de Datos, que nunca se puso en marcha en la pasada Administración Estatal. Además, para tener muestras con qué confrontar en caso de un hallazgo.

"Prácticamente estamos iniciando porque sí el tema de la administración pasada, pues realmente en el caso de Durango, prácticamente la Comisión (de Búsqueda) no tuvo presencia en ningún sentido positivo, ni siquiera en temas de búsqueda, pues menos en temas de prueba; sin embargo pues bueno, el reto es importante ahora y con el apoyo del propio gobernador (Esteban Villegas) del estado, y ya con el tema que estamos accediendo ya muy pronto a recursos, tanto del propio Estado como de la federación".

A destacar

Coordinación:

* Firmarán Coahuila y Durango convenio de colaboración.

* La CRIH tomará muestras de ADN en los municipios de Durango capital, Santiago Papasquiaro y El Mezquital.

* Podría ser en julio cuando se lleve a cabo la toma masiva de muestras en La Laguna.