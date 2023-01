Filtran detalles de The Flash con Ezra Miller: presentará una nueva Liga de la Justicia

El Universo DC en el cine se ha vuelto confuso para muchos fans, ya que han ocurrido varios cambios y versiones de los mismos héroes en la pantalla. Con la llegada de James Gunn a cargo de DC Studios se avecinan más cambios, y todo parece indicar que la película The Flash se encargará de presentar nuevos mundos y personajes.

Marvel ya ha dado a conocer su multiverso en la pantalla, en cintas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y Spider-Man: No Way Home. Ahora, es el turno de DC. Será gracias a Flash que se podrá explorar el Multiverso y presentar nuevos mundos y esto incluye una nueva versión de la Liga de la Justicia.

Aunque con el reinicio que se planea para DC, los acontecimientos de las películas por estrenarse este 2023 podrían ser irrelevantes, en The Flash se presentará un Multiverso. Hasta el momento muy pocos detalles de la cinta se han revelado, y es muy poca la publicidad que existe, pero se conoce que aparecerán dos versiones de Batman, la de Michael Keaton y la de Ben Affleck.

Por otro lado, La Casa de El o La Casa de las Estrellas, tendrá participación, pero no a través de Superman, interpretado por Herny Cavill, sino que lo harán a través de una versión moderna de Supergirl, encarnada por la actriz Sasha Calle. También se sabe que regresará un villano de Man of Steel, el General Zod, interpretado por el actor Michael Shannon, según señala el portal The Direct y se habla de la aparición de Gal Gadot como Wonder Woman.

En tanto, se ha filtrado un video detrás de escenas en donde el director de la cinta, Andy Mushietti habla de la película.

"Estamos presentando una Liga de la Justicia que no es la poderosa Liga de la Justicia que todos conocemos"-

Después habla de los personajes que formarán parte del equipo, que incluyen al Batman de Michael Keaton, Supergirl de Sasha Calle y dos versiones de Barry Allen.

"Como dijo Bruce Wayne, es como un justiciero retirado, un extraterrestre con energía solar y dos idiotas", señala

Por último, Ezra Miller asegura en el mismo video que The Flash "volará las cabezas" de los espectadores.