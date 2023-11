¿Fideicomisos públicos, en general?

El primer dato interesante es que ayer se abrió una vía de posible diálogo institucional entre dos poderes en creciente confrontación, el Ejecutivo y el Judicial.

No es seguro que avance tal opción, pues dependerá de la materia específica sobre la cual se habría de trabajar (¿solo los fideicomisos del Poder Judicial o también los del Ejecutivo, entre ellos los muy cuantiosos de las Fuerzas Armadas, e incluso los del Poder Judicial?) y del alcance obligatorio que tendrían tales diálogos y acuerdos.

Por lo pronto, generó expectativas la vespertina respuesta genérica de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al planteamiento matutino hecho por el presidente López Obrador, quien llamó a usar para beneficio del damnificado Acapulco los recursos de los fideicomisos judiciales extinguidos por el Congreso Federal pero aún sujetos a la decisión de los propios jueces (uno de ellos, por cierto, otorgó ayer un amparo provisional para que tales recursos judiciales no sean devueltos a la hacienda federal).

En realidad, la ministra Piña no aceptó explícitamente una aceptación de la iniciativa presidencial centrada en los fideicomisos judiciales. En una cuidada carta, habló de "fideicomisos públicos" (que no son solamente los judiciales) y reiteró su compromiso de "garantizar" los derechos de los miembros del Poder Judicial Federal.

La de ayer es la primera respuesta política de la ministra Piña y el equipo que la asesora. Puede llevar a un interesante diálogo institucional entre poderes o diluirse a la hora de los detalles preliminares.

En Jalisco, Movimiento Ciudadano va por la continuidad en la gubernatura con Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara con licencia, que antes lo fue del importante municipio conurbado, Zapopan. Lemus no era la carta deseada por Enrique Alfaro sino el senador Clemente Castañeda, pero los aires de rebeldía del gobernador saliente han sido extinguidos, tanto en su presunto pleito con el gerente nacional naranja, Dante Delgado, como en el tema de la sucesión.

Está en Morena la principal oposición a esa continuidad naranja en Jalisco, con Carlos Lomelí en busca de repetir su aspiración de gobernar (siempre en polémica por sus negocios relacionados con la medicina), José María Martínez (de derecha, provida, que irónicamente coordina a los diputados locales guinda) y Cecilia Márquez (diputada federal que ha denunciado la mafia judicial de Alfaro y familiares: https://goo.su/qMpI ) como principales aspirantes, en espera de los resultados de las cada vez más enredas encuestas marca Mario Delgado.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció ayer por vía de su vicecanciller, Freddy Mamani, que "ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza". Entonces mandatario, Evo Morales tomó en 2009 una determinación similar.

A su vez, el presidente Gabriel Boric ha llamado a consultas a su embajador en Israel y planteó: "Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares - que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños". También el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, convocó a Bogotá a su embajador: "si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá", señaló.

Y, mientras Claudia Sheinbaum retoma su agenda de giras (SLP, Querétaro y Estado de México, a partir del viernes) y se alista para iniciar campaña oficial el próximo 20, luego de firmar una alianza con los partidos Verde y del Trabajo para candidaturas al Senado y cámara de diputados, ¡hasta mañana!