FGE condiciona continuidad de la investigación del caso Marta Granados, a 61 días de su desaparición

A 61 días de su desaparición, el misterio sobre el caso de Marta Granados, de 78 años de edad, hermana, madre, abuela y esposa, continúa sin esclarecer.

Por lo anterior, su hijo, Juan Pablo Castelblanco Granados, manifestó que su familia mantiene activa la búsqueda, así como la esperanza, de que se cumpla el compromiso adquirido por el fiscal general del Estado de Coahuila Gerardo Márquez Guevara, de no parar hasta encontrarla.

Sostuvo que al día de hoy, la autoridad dice que no hay una sola pista, un solo rastro, que no hay un sólo indicio. Al día de hoy, la autoridad dice que no han encontrado un solo dato que permita dar con el paradero de Marta, o que describa los eventos que llevaron a su desaparición el domingo 14 de mayo de 2023.

Dijo que luego de múltiples operativos, cuatro restos óseos encontrados gracias a esos operativos y múltiples visitas de diversas autoridades, la Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene su narrativa: Marta salió del Rancho Las Rusias por sus propios medios, a pesar de las opiniones de expertos que han inspeccionado la zona rural.

El hijo reveló que hoy, para la fiscalía, Martica, como cariñosamente le llaman sus familiares, está extraviada y nadie la ha visto. De acuerdo a sus trabajos, esta agencia del Gobierno estatal descarta por completo investigar la comisión de un delito, es decir, descarta por completo abrir otras líneas de investigación.

Ahora, la continuidad de las acciones de investigación, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, depende en su totalidad de la recepción del peritaje de la antropóloga líder de la diligencia conocida como “Reconstrucción de los Hechos”, quien comentó, al finalizarla, que no era posible salir del rancho Las Rusias sin la ayuda de alguien familiarizado con la zona.

Marta Granados visitaba, por primera vez en su vida el estado de Coahuila y el rancho Las Rusias, llevaba apenas 24 horas en la zona al momento de su desaparición. Ella no conocía ni el rancho, ni sus alrededores. En ese sentido, nadie en el estado la conocía, y tampoco sabían de su presencia, a excepción del dueño del rancho y del capataz.

Condicionados entonces a la eficiencia de la antropóloga, y a su elevada carga de trabajo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas suspende indefinidamente sus labores de investigación, hasta no recibir el peritaje que resulte de la diligencia ejecutada el 30 de junio del presente año.

Indicó que se espera que la búsqueda, por solicitud directa de la familia, en instituciones estatales y privadas de asistencia al adulto mayor, se reanude a la mayor brevedad. Mientras tanto, los días pasan y de Marta Granados no se sabe nada.