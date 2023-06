Ferka recuerda entre lágrimas cuando Christian Estrada quiso separarla de su hijo

Ferka Quiroz habló sobre su polémica relación con su ex Christian Estrada, a quien conoció en el reality Guerreros y con quien tiene un hijo; sin embargo, su relación es complicada.

El futuro de su hijo ha desatado una batalla legal, pues su paternidad ha sido una lucha de poder constante.

La relación ocurrió rápido, pues se conocieron en el 2020 en el reality Guerreros de Televisa, mientras que su bebé nació en 2021.

Sin embargo, los problemas comenzaron pronto, pues Ferka contó que Christian no la defendió cuando su mamá la ofendió. Y es que juntos estaban creando una familia

Ferka se dio cuenta de que no supo poner limites a su relación y llegó a su fin.

Sin embargo, luego de que intentó luchar legalmente por la custodia de su hijo, las cosas se complicaron, ya que nunca llegaron a un común acuerdo.

Al contrario, llegaron al punto en que Christian intentó quitarle a Ferka a su hijo, algo que contó en La Casa de los Famosos México.

"Se lo quiso robar. Cuando nos separamos y se va de la casa, él entra a mi casa sin permiso, por la ventana y roba los documentos de mi bebé", dijo.

"Me hizo una emboscada. Surge la separación, cada quien sus cosas, y accedo a que viera a su hijo en lo que empezamos con los trámites adecuados, que tendría que ser legalmente", señaló.

"En una de esas me cito con él en un lugar público, porque yo ya no quería verlo dentro de la casa, porque veía cosas que me podían poner en peligro, nos sentamos en un lugar para desayunar. Ese día nos vamos, fue el día del partido de México, me acuerdo de que estaban las finales del mundial, hizo toda una emboscada. Me pide un señor una foto, me distraigo, él está cargando a mi hijo, resulta que es el abogado de este señor (el señor de la foto). En ese momento pierdo de vista a mi bebé, los trato de buscar, no los veo, el otro tipo que me pide la foto me agrede, me tira al suelo, nos empieza a hacer un tema. Grito para que pidan una patrulla".

Ferka recordó que Christian, aunque sin decir su nombre, ya la había advertido sobre que iba a quitarle a su hijo, Leonel.

"Él me amenazó una de las veces que entró a la casa, me dijo eso: Te voy a quitar al niño".

Además, agradeció a las personas que vieron la situación, pues contó que varias señoras grabaron lo ocurrido, e incluso hicieron lo posible para evitar que Christian se llevase al niño.

"Gracias a dios había muchas señoras, de hecho todo está en las redes sociales", agregó Ferka.

La actriz de Rosario Tijeras recordó que incluso una patrulla se involucró para quitarle al niño, a través de una supuesta notificación del ministerio público.

"Lo logro ver, entonces la emboscada que estoy diciendo, es porque llegó una patrulla que yo pensé que era la que habíamos pedido, es una patrulla que ya tenían armada, llegan con un papel falso. Llega un señor que me dice que es del MP, que no es del MP y me dice que estoy notificada.

"Él se lleva a mi hijo al elevador y es cuando ya pierdo a mi bebé", dijo.

Entre acuerdos y tratando de resolver la situación, Feka consigió

"Recuperé a mi bebé hasta las 8 de la noche", concluyó entre lágrimas.

Ferka recuerda entre lágrimas cuando Christian Estrada quiso separarla de su hijo