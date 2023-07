Ferka reacciona al supuesto amorío entre productora y Jorge Losa; 'es nuestra amiga'

Tras su salida del reality "La casa de los famosos", Ferka defendió su relación con Jorge, con quien aparentemente tuvo encuentros románticos durante su participación, pero él reconoce que no hay tal romance.

En entrevista realizada en "De Primera Mano", la actriz expresó su deseo de que Jorge Losa saliera del programa, para poder hablar con él y aclarar su situación sentimental.

Sin embargo, Jorge Losa declaró que no mantiene una relación sentimental con la actriz, mientras conversaba con Emilio Osorio en el reality show, contradiciendo lo que había declarado Ferka tras su salida del show.

"Ella y yo no somos novios. Bailábamos juntos cuando empezamos el reality del baile o sea, pasaron una serie de cosas; ella había terminado con el novio, no sé el tema, nunca le quise preguntar porque respeto eso, el caso es que ya habían terminado y, entonces, a mí mi ex también me termina por una serie de cosas...", agregó.

Por su parte, Ferka confirmó que existe una amistad entre Jorge Losa y Rosa María Noguerón, productora del reality: "Rosa María es una tipaza, es nuestra jefa y también es nuestra amiga, pero eso no quiere decir que se ande comiendo al chamaco", comentó.