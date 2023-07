Ferka le responde a la Burrita Burrona y señala a Yordi Rosado de difundir el odio en su contra

La Burrita Burrona acudió al programa de radio de Yordi Rosado, su visita causó polémica luego de que fue cuestionada sobre La Casa de los Famosos México.

Burrita recordó que estuvo como invitada en una transmisión en vivo del reality de Vix, en donde también estuvo Ferka, pues había sido la eliminada de la semana. Sin embargo, la botarga le dijo a Yordi que la habían censurado, pues le prohibieron hablar mal de Ferka, ya que Burrita ha manifestado en diferentes ocasiones que no es de su agrado, además de revelar que su apoyo es para Wendy Guevara.

Sin embargo, la situación creció, porque Yordi en tono de broma destacó que en su programa sí podía hablar de Ferka, ante lo que de inmediato señaló estar bromeando, aunque Ferka no tomó bien la situación y habló al respecto en su programa con La Saga.

"Yordi, te queremos y te respetamos, yo en lo personal me caes perfecto y te repito, te respeto muchísimo como presentador, como entretenimiento y como todo. No me gustó que en tu programa dijeras que ese programa estaba hecho para que se me dedicara hate y se dijeran cosas feas de mí. Creo que no se vale porque somos compañeros de trabajo", dijo Ferka.

No desaprovechó la oportunidad para lanzarse en contra de la Burrita.

"Tampoco se vale que la Burrita Burrona estuvo aquí en este programa, junto con Adela también, estuvo aquí en 'Se te estuvo di y di', se le trató espectacular, con un respeto y profesionalismo brutal y tampoco me gustó que echó a andar a mi jefecito", señaló.

"Vamos a ser congruentes y respetarnos, entonces tengan cuidado con lo que andan soltando en todos lados, porque a los lugares en los que te presentan mejor ve a decir lo que estás vendiendo tus presentaciones, no incentivar el hate y el odio", concluyó Ferka.

BURRITA LE RESPONDE A FERKA

Al respecto de la situación, la Burrtia no se quedó callada y le respondió a Ferka.

"Mi querida Ferka no pedí el espacio, se me dio. Si hablas de congruencia, pues seamos congruentes: se nos pidió en ese live no encararte ni hablar del tema de "papel y pluma", mucho menos mencionar el tema de transfobia. ¿No te acuerdas de que hasta bajaste, nos presentaron?. 3 Estamos agradecidos con La Saga y jamás hemos hablado mal de nadie, no confundas los proyectos. 4 Pablo Chagra, ahora yo te pido que aclares esto como tú me lo pediste hace días cuando la gente te estaba tirando por TikTok, tú sabes que se nos invitó y hemos sido profesionales y agradecidos con ustedes", dijo.