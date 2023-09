Fentanilo no es todavía un problema de salud en México: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la adicción al fentanilo no es todavía un problema de salud en México "y no queremos que lo sea".

"Una de las drogas, una de las sustancias más peligrosas y más adictivas que existen, el fentanilo, que afortunadamente en México no es todavía un problema importante, en México no es todavía un problema importante de salud pública y no queremos que lo sea, y por eso estamos actuando al respecto", dijo.

En conferencia de prensa, el subsecretario señaló que el fentanilo es una sustancia que se usa como analgésico para quitar el dolor intenso en los procesos de cirugía o en enfermedades, pero indicó que desde hace algunos años se utiliza también como una droga ilícita.

Alertó que el fentanilo es sustancia muy adictiva pues es 100 veces más potente que la morfina y es 50 veces más potente que la heroína

"Es una sustancia muy adictiva, es 100 veces más potente que la morfina y es 50 veces más potente que la heroína; potente en sus efectos, potente también en su capacidad de causar adicción".

En Palacio Nacional, López-Gatell señaló que el fentanilo es una de las drogas más devastadoras que existen, pues causa una pérdida importantísima de la voluntad, de la capacidad de realizar cualquier actividad social y de interactuar

"El potencial adictivo lleva a las personas, además, a un estado de privación muy importante que les hace delinquir, tener una gran propensión a romper con la familia, con el núcleo familiar y perder todos los bienes, todos los vínculos sociales.

"El fentanilo te mata, pero antes perderás todo lo que tienes, todo", agregó.