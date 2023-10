Fans de Saw se quejan de los 'swifties' por ruidosos en el cine

Taylor Swift decidió llevar el "The Eras Tour" a la pantalla grande, sin medir el impacto que tendría en sus fanáticos. Desde su estreno en México, las "swifties" han abarrotado las salas de cine con tal de ver a su cantante favorita.

Tanta es la euforia que en redes sociales circulan videos de fans bailando, intercambiando "friendship bracelets" y haciendo hasta lo imposible por conseguir uno de los vasos y palomeras de colección.

Sin embargo, tal parece que la euforia "swiftie" se ha salido de control. Y es que las personas que asisten a ver otras cintas ya se quejaron del ruido que se filtra en las salas laterales.

A través de TikTok, un usuario exhibió el "ruido" que las fans de Taylor Swift hacen mientras se realiza la proyección de la película "Saw X".

"Queriendo ver ´Saw X´, pero la secta de lxs swifties están en la siguiente sala", escribió @soyalejandro.j sobre el clip.

En el video se escucha cómo las personas corean canciones de Swift, provocando molestia a otros asistentes al cine. El tema "You belong with me" habría hecho retumbar al fandom de la cantante estadounidense, tanto que no midieron su emoción.

Algunos usuarios se sumaron a la queja con comentarios como "Yo adoro a Taylor, pero realmente si vas a ver una película y aún más de terror te daña la experiencia", "Quiero ver una película, odiaría ir y que me pase eso", "Eso es algo molesto no se puede apreciar tremenda obra maestra de Saw".

Mientras que otros argumentaron que, al tratarse de una película sobre el concierto, es válido que las "swifties" se pongan a cantar: "You belong with me se grita, se siente y se llora", "Yo no soy fan ni nada, pero esa canción se grita", "Así da menos miedo".

Internautas tampoco pasaron desapercibida la posibilidad de que el video haya sido editado, pues destacaron que las salas de los cines están diseñadas para que no se filtren sonidos externos:

"Yo vi ayer Saw y la verdad no escuché nada, qué buen aislamiento acústico", "Los sonidos sólo se pasan a los pasillos, este video es humor", "Muy apenas se pasa la vibración, no lo creo".