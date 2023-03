Fans de Blackpink reaccionan tras el estreno solista de Jisoo

Finalmente, Jisoo de Blackpink se estrenó como solista con el lanzamiento del EP, Me, en el que se incluyen los temas Flower y All Eyes On Me.

En tan solo trece horas de lanzamiento, el video del tema Flower ya acumulaba más de 30 millones de vistas, demostrando el gran poder que tienen las integrantes de Blackpink en la música Kpop.

Y es que hay que destacar que el estreno de Jisoo como solista era muy esperado, debido a que era la única integrante de la banda que faltaba en hacer su estreno individual musical.

La primera en hacerlo fue Jennie con el tema Solo, le siguió Rosé con On The Ground y por último, Lisa con LALISA.

Los blinks, como se les conoce a los fans, ya están reaccionando en redes sociales, emocionados por el lanzamiento de la diva del Kpop.