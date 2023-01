Fanáticos tachan de hipócrita a Anahí por no poner a Colombia en la gira de RBD

Fue este 19 de enero cuando se confirmó el regreso de RBD a los escenarios con nueva gira. De acuerdo con su comunicado, la agrupación estaría visitando Estados Unidos, Brasil y por su puesto México.

Sin embargo, a pesar de que muchos fanáticos se mostraron emocionados por ver los chicos nuevamente cantando sus más grandes éxitos, fueron otros quienes comenzaron a reclamar porque no se había abierto más fechas para otros países de Latinoamérica.

Y es que a través de redes sociales, varios seguidores colombianos no dudaron en recordarle a Anahí que había sido Karol G quien la había “sacado” de las sombras para cantar en uno de sus conciertos, por lo que muchos fanáticos no entendían por qué Rebelde no había incluido a Colombia en su gira de despedida.

Esta ola de ataques y críticas provocaron que a través de redes sociales Anahí compartiera una publicación en donde, además de agradecer por el recibimiento a este gran regreso, también habría dado a entender que habría más sorpresas.