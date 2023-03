Familias de desaparecidos en Coahuila piden que se actúe con la misma rapidez como con los americanos secuestrados

“Todos quisiéramos ser americanos, todos quisiéramos ser más visibles”, reclamó Lucía Castruita, vocera el colectivo “Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos, tras la pronta localización de los ciudadanos americanos en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en días pasados.

Cuatro de los ciudadanos secuestrados el 3 de marzo en la ciudad fronteriza, fueron localizados cuatro días después de que se diera a conocer lo sucedido y tras la presión de autoridades del país vecino. Dos de las víctimas fueron ubicadas sin vida.

“Es triste esto porque nada más porque se va a poner evidencia, eso es que hacen una pronta recuperación, una pronta localización, entonces no se vale”, dijo Lucía, cuya hija Irma Claribel Lamas se encuentra desaparecida desde el mes de agosto del 2008 en Torreón.

La madre de familia quien mantiene la búsqueda de su hija, cuestionó el actuar del Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Y su gente de acá (México) al contrario, nos ponen trabas, nos ponen todo para no buscar nosotros. Entonces es triste, da coraje, que bueno que fueron localizados esos americanos, pero así deberían ponerse a trabajar también con los nuestros”, insistió.

En la actual administración federal, además de lidiar con “trabas”, han padecido la reducción de presupuesto, lo que impacta en la falta de apoyo para realizar sus búsquedas.

“Precisamente por los obstáculos que hay, no tenemos ahorita, el apoyo tan claro, no es claro porque según ellos apoyan pero al final son los obstáculos que te ponen para poder realizar (las búsquedas) con la seguridad adecuada, con los permisos adecuados para andar en los predios, cuando nos vamos, lo hacemos como nosotros podemos, porque si es mucho lo que ellos ponen, y nos han quitado en las carpeta de investigación los federales nos han quitado a ministeriales, no tenemos policías ministeriales porque no hay un presupuesto”, detalló.