Familiares de desaparecidos se manifiestan al exterior del Congreso

"Riquelme nos quedó a deber", señalaron familiares de desaparecidos, quienes se manifestaron pacíficamente al exterior del Congreso de Estado, previo al Sexto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.

Según revelaron, las promesas que hizo al inicio de su gobierno, deberían responder a las familias de las dos mil 749 personas desaparecidas y no localizadas registradas del 1 de enero de 1964 al 1 de diciembre del 2017 en Coahuila en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Es decir, Riquelme llegaba con la promesa de fortalecer las instituciones que atenderían esta tragedia humanitaria.

Pero no fue así en estos seis años, pues indicaron que para el 7 de noviembre del 2023, unos días antes de finalizar su gobierno, había en Coahuila más de tres mil personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Tan solo en su sexenio se recibieron mil 140 reportes de desaparición: 571 personas siguen desaparecidas, sumándose así a las existentes de los sexenios anteriores.