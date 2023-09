Familiares de desaparecidos esperan presencia de Manolo Jiménez en próxima plenaria

El próximo 23 de septiembre, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, tendrán una de sus últimas plenarias con el gobernador Miguel Riquelme Solís, en la que se espera contar con la presencia del gobernador electo Manolo Jiménez, con la intención de que conozca la forma de trabajar entre ambas partes.

Así lo dio a conocer Silvia Ortiz, fundadora del Grupo Vida y madre de la desaparecida Stephanie Sánchez-Viesca “Fanny”, quien espera del nuevo Gobierno estatal que por lo menos se siga escuchando a los colectivos.

“El señor gobernador Riquelme.. se compromete a sentarnos con el gobernador electo, que vea que las maneras, modos y formas de trabajar hasta ahorita con nosotros, La expectativa es grande porque esperamos que continúe al menos con la escucha con la generación de reformas y de trabajos”.

Prueba de ello, dijo, es la labor en la que han estado trabajando para lograr la reforma a la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual garantice un mejor trato a las víctimas desde el primer contacto.

“Estuvimos hecho trabajando, él así lo pidió, vamos a hacer la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía precisamente porque no se quería ir antes de quE no se hiciera esta reforma de la ley orgánica, se estuvo trabajando con unos consultores, nosotros estuvimos hace dos fines de semana sentados hace como tres días todo el día, porque queremos que las cosas se queden lo mejor posible”, comentó.

También detalló que esa reforma contempla un trato más digno. “Desde el momento que va a una persona hacer una denuncia en cualquiera de las áreas, que tenga un trato digno de inicio; más elementos, el presupuesto no para que tengan bonitas cosas, presupuesto para que realmente funcione la Fiscalía porque si no funciona no hay nada de cambio”.

Ortiz adelantó que se pretende entregar dicha reforma en la plenaria de finales del mes de septiembre a fin enviarla en breve al Congreso del Estado.