Familia atrapada en góndola no tenía boletos, asegura directora del Teleférico de Torreón

La familia que se quedó atrapada en una góndola del Teleférico de Torreón durante la noche del miércoles no había comprado boletos y quizá buscaba un paseo gratis, pero ya había terminado la operación del mismo y por ello fue que se apagó todo en pleno viaje, aseguró la directora del paseo, Verónica Soto Díaz.

Según explicó, los últimos en bajar son los ingenieros y los técnicos, de forma que se programa el sistema para que en un determinado número de góndola se detenga el paseo, una vez que llegue a la estación Treviño.

De esta manera, se quedan algunas góndolas suspendidas en el trayecto, pero la familia conformada por Dayana, de 20 años, y Brandon, quienes estaban acompañados de su pequeña hija Kaylany, de 4 años de edad, se subieron en la estación del Cerro a las 22:15 horas, 15 minutos después de que se había cerrado ya todo y estaban las luces apagadas.

"Fueron a la aventura, no compraron boletos, el vigilante en turno no los vio pasar, entonces, sí se quedaron arriba poco más de una hora, porque ya que se dieron cuenta de que no se movía, llamaron a Protección Civil, se activó un código donde nos avisan a Teleférico, avisan a Cruz Roja, van los ingenieros y técnicos, se hace un reconocimiento que tarda de 15 a 20 minutos para volverse a encender, y fueron evacuados", comentó.

La directora del Teleférico de Torreón señaló que no hubo ninguna falla en la operación ni suspensión de la energía eléctrica ni ninguna otra situación, sino que simplemente ya estaba apagado el paseo.