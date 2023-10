Falta equipar el Puente Internacional I de Piedras Negras

La obra civil en el Puente Internacional número I de Piedras Negras ya está concluida y actualmente, lo que falta es el equipamiento de las oficinas, del circuito cerrado de vigilancia, así como la implementación de tecnología como rayos X.

El teniente coronel Antonio Orduña Álvarez, director de la Aduana de Piedras Negras, dio a conocer lo anterior y estableció que hasta el momento no se tiene una fecha específica para concluir con el mencionado equipamiento; pero puntualizó el Puente Internacional I.

"El ingeniero residente de obra, todavía no tenemos una fecha, porque como son proveedores que no controla él. Ellos van llegando con sus equipos y los van instalando, pero no tenemos una fecha de conclusión, pero el puente ya está en uso, ya estamos dando el servicio", indicó el servidor público.

Orduña Álvarez también dio a conocer que, a un mes de asumir el cargo de director de la Aduana de Piedras Negras, no se ha realizado un aseguramiento de seguridad nacional; sin embargo, enfatizó que actualmente se revisan todos los vehículos de carga con personal y binomios caninos.

RAYOS X

Lo anterior, dado que no se cuenta con tecnología de rayos X, por lo que se está considerando para el nuevo equipamiento contar con dicho equipo para la revisión de vehículos ligeros, paqueteros y para los camiones de pasajeros.

"Va a haber unos arcos detectores de rayos X para poder escanear todo lo que cruza a nuestro país, el objetivo de esa tecnología es facilitar el cruce por la Aduana hacia nuestro país, pero con control", manifestó el funcionario federal.

Estableció que esta tecnología podría integrarse hasta el próximo año y confirmó que, con ello, se contempla disminuir el tiempo de revisión de las unidades; pues actualmente, en el caso de los vehículos denominados "paqueteros" dependiendo del tamaño y la carga, se puede llevar de 30 a 60 minutos. Pero con los rayos X no pasarán más de tres minutos en la revisión.