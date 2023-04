Falta definición en extinción de Insabi: Bernal

El secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez dijo que las reglas del juego "no están definidas" en torno a la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y sustituirlo por el IMSS-Bienestar para brindar servicios gratuitos de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social.

"¿Qué va a pasar con el personal de salud que tiene privilegios diferentes a los del IMSS-Bienestar?, ¿los líderes sindicales van a estar de acuerdo?. IMSS-Bienestar solamente atiende primero y segundo nivel, tercer nivel no existe para IMSS-Bienestar, ¿se va a cobrar el tercer nivel?, ¿va a depender de la Federación todo el IMSS-Bienestar?, hay muchas cosas que se tienen que analizar", dijo.

El funcionario comentó que si bien las reformas se avalaron en la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto se envió al Senado por lo que será hasta entonces que los gobiernos estatales deberán tomar decisiones. "Esa es una decisión del gobernador actual y del entrante también, no les puedo dar una conclusión porque todavía no es un hecho para empezar, y en segundo porque las reglas del juego no están dadas, a mí se me hace difícil, yo tendría que estudiar las reglas para hacer comentarios veraces", indicó.