Falta de todo: pobladores de ejidos de San Pedro

"A nosotros de qué nos sirve que hagan su informe, si aquí falta todo" coincidieron habitantes de algunos ejidos de San Pedro, sobre el segundo informe de gobierno del alcalde David Ruiz Mejía, ya que mencionaron que no se han cumplido algunos compromisos que hizo para mejorar los servicios básicos.

La falta de alumbrado, recolección de basura, pavimentación es evidente, pero la mayor necesidad es el agua potable y el drenaje; por lo que dicen: "con eso que arreglara se ganaba a todos", ya que afirmaron que llevan muchos años batallando por la falla de esos dos servicios de vital importancia.

En el ejido Luchana, las personas mencionaron que aunque falta todo, con tener agua potable es más que suficiente, debido a que a ellos les abastece el Simas Madero; sin embargo, al pertenecer a San Pedro, la autoridad municipal está moralmente obligada a buscar alternativas para solucionar el problema que les aqueja desde hace unos 8 años.

Dijeron que, hace más o menos un mes y medio los visitó el alcalde David Ruiz y les aseguró que les iluminaría una de las calles principales, donde se encuentra la iglesia y les dijo que en una semana enviaría al personal para hacer los trabajos necesarios, pero siguen esperando.

"Desde que está de alcalde vino esa vez, hace como mes y medio y nos dijo que en una semana nos mandaba a la gente pa' las luminarias y que nos iba a ayudar con lo del agua, que había 5 millones de pesos para ver qué se necesitaba, pero nomás regresó al aniversario a comer mole" dijo Raymundo Luévanos

La recolección de basura es otro de los servicios que no tienen y explicaron que antes enviaban un camión cada domingo; no obstante, desde hace un buen tiempo ya no acude y hay personas que recorren la comunidad con un carromato y les cobra por recogerla, aunque la depositan a las orillas de la comunidad, en donde incluso le prenden fuego, por lo que reconocen que es un foco de contaminación.

"Lo que quisiéramos es que nos arreglen lo del agua, ya con eso nos damos por bien servidos, porque batallamos mucho, la tenemos que comprar o ir a la planta (despepitadora) pa' ver si nos dan, aunque a veces no quieren, porque los del Simas de Chávez (Madero) nos mandan una pipa de vez en cuando, pero el presidente de nosotros es el de San Pedro y es el que debe hacer algo para ayudarnos y arreglar ese problema, porque es desesperante no tener agua ni pa' tomar".

Santa Teresa es una comunidad que está a un lado de Luchana y al igual que sus vecinos carecen de alumbrado público y pavimentación, aunque dicen que con el agua no tienen tanto problema; "por donde quiera que usted pregunte la gente la va a decir lo mismo, aquí las lámparas no jalan, nomás vinieron y las pusieron el año pasado y nomás unas cuantas, pero nomás jalaron un ratito y eso fue todo. En el pavimento está igual, según esto en la administración pasada pusieron el pavimento en tres calles, pero no duraron, luego, luego se soltó la piedra, como que nomás le pintaron de chapopote, pero todos los que andan en la polaca son lo mismo, nomás andan de candidatos y prometen y ya no regresan, hay muchas cosas que ha prometido y nada, es más casi ni nos ha visitado este alcalde", dijo el señor Félix Hernández.

Agregó que, el año pasado les anunciaron un programa de escrituración y fueron a medirles las casas, pero ya no regresaron y tienen duda de que les cumplan con el trámite de los documentos.

Los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo, están uno al lado del otro y también es uno de los centros poblacionales más grandes, aunque hay otras comunidades aledañas que acuden a esa área, debido a que tienen una importante actividad comercial, pero desde hace unos 18 años, persiste un serio problema con la red de drenaje.

Mencionaron que los encharcamientos de agua residual que abarcan hasta dos cuadras se forman en el barrio La Noria, en el ejido Concordia, incluso la situación los obligó a cooperarse entre los vecinos para rentar una bomba y vaciar el líquido en un canal de riego que pasa cerca; asimismo, algunos optaron por colocar tubería para verterla permanentemente ahí, aunque están consientes de que no es correcto, dijeron que es preferible a que salga la suciedad por los registros de sus domicilios.

La situación es similar al otro extremo de esa localidad, en el barrio Las Palmas, aunque ahí son varios puntos donde brota el agua de las alcantarillas y las vecinas mencionaron que, también optan por encauzarla con bombas hacia el campo de fútbol, pero coinciden en que están hartas de vivir así y cuando llueve la situación es peor, porque la suciedad es adentro y fuera de sus domicilios y mencionaron que en Urquizo también persiste el problema en algunos puntos.

Todos los afectados en Concordia reconocieron que del Simas San Pedro han enviado el camión "Rino" para desazolvar la red, pero externaron que después de algún tiempo se vuelve a presentar la situación, por lo que reiteran que se debe resolver a fondo y mientras tanto seguirán vertiendo el agua residual al canal del riego, aunque este pasa en medio de donde se encuentran los negocios, muchos de ellos donde venden alimentos y saben que esto genera un foco de infección.

"A nosotros de qué nos sirve que el presidente haga su informe, y siempre es lo mismo con cada presidente que llega, eso es lo que van y se dicen allá, pero aquí las cosas son diferentes, aquí nos falta de todo, no hay atención. Vamos a ser sinceros, los que llegan a la presidencia, al poder, nomás llegan pa' relacionarse y luego ver a dónde van a brincar, hay que ser realistas, llegan al poder y se desubican, se desconectan de su comunidad", dijo un señor del barrio La Noria.