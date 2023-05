Falso, rompimiento de Marcelo Ebrard con Morena

Luego de que en redes sociales circulara información sobre el presunto rompimiento del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), trascendió que se trata de información falsa.

El falso mensaje señala que el funcionario "rompe con MORENA va por la presidencia de México con la bandera de Movimiento Ciudadano, en su proyecto político lo acompaña el senador Ricardo Monreal que buscaría la jefatura de la Ciudad de México.

Imagen que circula en redes sociales. (ESPECIAL)

CONFIRMA PERMANENCIA EN MORENA

Por otro lado, durante una entrevista realizada a Marcelo Ebrard, negó su salida de Morena, "no, ¿por qué me voy a ir?, Nosotros vamos muy bien en Morena, yo más bien eso siento, estoy siendo una voz de lo que me dice la gente en la calle".

Lo anterior tras preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores sobre si buscaría salirse del partido.