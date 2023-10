Falso que Infonavit pidiera congelar cuentas a AHMSA

La Delegación Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores rechazó haber solicitado el congelamiento de las cuentas bancarias de AHMSA para garantizar el pago de la deuda de la siderúrgica al Infonavit.

Gustavo Ernesto Díaz Delegado del instituto en Coahuila, informó en rueda de prensa en Monclova que promover el congelamiento de cuentas de patrones por incumplimiento de pago de Infonavit “sería el último recurso” que aplicaría.

Explicó que la dependencia federal se enfoca a proteger los intereses de los trabajadores, pero la medida que atribuyeron como ejecutada o tramitada contra AHMSA sería como último recurso.

Explicó por otro lado que el Infonavit presentó una demanda de reconocimiento de deuda contra la siderúrgica ante el Juzgado Segundo de Distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso de Concurso Mercantil de AHMSA.

Díaz indicó que la promoción para el reconocimiento de deuda fue presentada en Monterrey ante el mediador nombrado por el Juzgado de Distrito al iniciar el proceso judicial de la siderúrgica.

Por otro lado indicó que quienes no quieran o no puedan continuar con el crédito, como el caso de obreros de Altos Hornos de México, “no es recomendable traspasar el crédito porque legalmente no se puede. Tampoco pueden devolverlo, pero sí pueden vender la casa (a través del Infonavit) para pagar la deuda” y recuperar el saldo que pueda quedar del valor de la venta.

También indicó que continuarán realizando las Ferias del Infonavit para atender a los usuarios. Monclova tiene un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) que atiende a los usuarios desde la Región Centro hasta la Norte.

Por esto las ferias se seguirán realizando en la Región Carbonífera, para acercar los servicios a los cuentahabientes de las regiones norte y carbonífera.