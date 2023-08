Falsa muerte de José Luis Perales desata memes en redes sociales

José Luis Perales no se marchó… el cantautor español aclaró que está "más vivo que nunca" y desmintió la falsa noticia que comenzó a circular sobre su muerte a través de un video que subió a su cuenta de "X", (previamente conocida como Twitter), lo que desató una serie de memes en redes sociales.

Los fans del intérprete de "Un Velero llamado Libertad", "¿Y cómo es él? y "Me llamas" se mostraron consternados, por lo que en redes sociales mostraron su confusión respecto a la noticia que anunciaba la muerte del español y que después se aclaró, era falsa.

"Hola, amigos. Os hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos. Y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y que mañana ya nos vamos a estar viendo desde España", se escucha decir a José Luis Perales, quien aprovechó para agradecer a quienes se dieron a la tarea de comprobar la noticia.

Quienes no dejaron pasar el "error" fueron los usuarios de redes sociales, quienes se apoyaron en escenas de la serie Los Simpsons para crear los memes que ya se han viralizado en Internet.

José Luis Perales es un cantautor, productor y autor originario de Castejón, Cuenca, en España, quien nació en enero de 1947, por lo que tiene 77 años. Su extensa trayectoria queda expuesta en las producciones musicales que ja lanzado.

Debutó con "Mis Canciones" en 1973 y hasta la fecha ha registrado más de 510 temas musicales en la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Ha recibido más de 100 discos de oro y platino. Y cinco años más tardes sacó un disco homónimo. Sus últimos dos discos datan de 2026 (Calma) y 2019 (Mirándote a los ojos).

En 1967 se presentó como solista en el Festival de la Canción de la Universidad Laboral de Sevilla, donde ganó el primer premio con la canción de Mari Trini "El Alma no la Venderé".