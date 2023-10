Fallece Matthew Perry, 'Chandler' en la serie Friends

El actor Matthew Perry ha fallecido a los 54 años de edad, según lo dio a conocer el portal TMZ.

Los informes señalan que el actor recordado por su personaje de "Chandler Bing" en la serie Friends fue encontrado sin vida en el jacuzzi de una casa en Los Ángeles este sábado por la tarde.

Fuentes de la policía le dijeron a TMZ que los socorristas aceleraron su paso para llegar a la dirección, luego de recibir una llamada en la que en un inicio se realizó como un reporte de un paro cardiaco.

Al llegar al lugar de los hechos, no se encontró ningún tipo de droga y no se sospecha que su muerte sea a causa de algún crimen.

De acuerdo a New York Post, un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles señala que: "Respondimos a la cuadra 1800 de Blue Sail Rd para una investigación de la muerte de un hombre a las 4:10 pm de esta tarde. Tenía unos 50 años", este informe sería en torno al actor.

¿QUIÉN FUE MATTHEW PERRY?

El actor saltó a la fama en la década de 1990, luego de que dio vida al personaje de "Chandler" en la serie de comedia Friends, la cual se transmitió con gran éxito entre los años 1994 y 2004, con un total de 10 temporadas.

Este sitcom es considerado como uno de los shows más populares de la televisión, del cual salieron estrellas como Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Matthew fue un actor y escritor estadounidense-canadiense, quien también fungió como cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de diferentes sitcoms, como Mr. Sunshine, Go On y The Odd Couple.

La carrera actoral del famoso comenzó en 1979, y se mantuvo activa hasta 2017, siendo el filme titulado 17 otra vez su última aparición en pantalla.

Perry fue nominado por primera vez en los Premios Emmy en 2002 a la categoría de mejor actor por su papel en Friends. Posteriormente, recibió otras dos nominaciones a ese mismo galardón por dar seguimiento a su interpretación de "Chandler".

Igualmente destaca en su trayectoria su nominación a un Globo de Oro en 2007, en la categoría a mejor actor de miniserie o telefilme por su trabajo en The Ron Clark Story.

El actor tenía un largo historial con el abuso de drogas y alcohol, tema del que habló en una memoria publicada el año pasado.

Sus adicciones lo llevaron a casi morir, pues en 2018 sufrió una perforación gastrointestinal por la que tuvo que pasar meses en el hospital.