Fallece en accidente de tráfico Laura Lynch, exintegrante de Dixie Chicks

Laura Lynch, integrante fundadora de la popular agrupación estadounidense de música country Dixie Chicks, falleció en un accidente de tráfico en Texas, confirmó este sábado la agrupación.

"Estamos conmocionadas y entristecidas al enterarnos del fallecimiento de Laura Lynch, miembro fundadora de The Chicks", dijeron las tres integrantes del grupo en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo al medio especializado TMZ, Lynch, de 64 años, falleció la noche del viernes como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido mientras conducía por una autopista a las afueras de El Paso (Texas), y luego de que otro vehículo que iba en dirección contraria la impactara por delante.

La intérprete fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que el otro conductor, que no ha sido identificado, fue ingresado en un hospital local sin heridas de gravedad, agrega TMZ.

Lynch, que era la contrabajista del grupo femenino, fundó Dixie Chicks en Dallas (Texas) en 1989 junto a Robin Lynn Macy y las hermanas Martie y Emily Erwin.

Grabó con ellas tres álbumes hasta separarse de la agrupación en 1993, no sin antes pasar a ser la vocalista principal en el tercer disco de estudio, Shouldn't a Told You That, tras la partida de Macy.

Lynch, que alegó cansancio por las giras y deseos de centrarse en su familia, ya no formaba parte de la banda cuando Dixie Chicks publicó 'Wide Open Spaces' (1998) que les brindó reconocimiento internacional.

Fue reemplaza por Natalie Maines, quien asumió la voz principal de la agrupación y, de paso, dieron un toque moderno a su sonido.

"Laura era una luz brillante. Su energía contagiosa y su humor dieron una chispa a los primeros días de nuestra banda. Laura tenía un don para el diseño, un amor por todo lo relacionado con Texas y jugó un papel decisivo en el éxito inicial de la banda", dijeron hoy las actuales tres integrantes del grupo.

Reconocido por su compromiso político, la agrupación decidió en 2020 cambiar su nombre a The Chicks, por las connotaciones raciales que implicaba en los estados del sur el término 'dixie'.