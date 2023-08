José Luis Perales desmiente su muerte: 'estoy más vivo que nunca'

Después de que se trascendiera la noticia sobre su supuesta muerte, el cantautor José Luis Perales utiliza sus redes sociales para desmentir este hecho.

Fue la mañana de este lunes cuando diversos medios comenzaron a reportar el fallecimiento del cantante José Luis Perales, a los 78 años de edad, causando gran conmoción en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, a pocas horas de que esta noticia se dio a conocer, fue el mismo cantautor quien, a través de un video negó estos hechos, asegurando que se encontraba de viaje en Londres junto a su familia:

"Hola amigos, les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde la he pasado con mis hijos y mi mujer", comenzó. "Ya estábamos a punto de marcharnos cuando de repente nos encontramos con que alguien había ducho que me he muerto, pero estoy más vivo que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España".

Al finalizar, el hombre agradeció a todos por sus preocupaciones: "Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos que estuvieron intentando saber si era verdad esto, que estén muy bien".