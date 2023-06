Fallan 2 pozos en Nazareno; uno está abatido y no hay recursos

El alcalde Homero Martínez Cabrera, confirmó que existe un problema de abasto de agua potable en la Villa Nazareno en su red pública local, provocado por el abatimiento de uno de los cuatro pozos que surten a la población en ese sector ,mientras que otro de ellos está siendo rehabilitado.

"En Nazareno traemos dos pozos fuera de circulación. Tenemos cuatro pozos que abastecen la Villa de Nazareno, ahorita traemos dos pozos. Vamos a acudir a echar a funcionar uno y el otro está más crítico porque esa parte de Nazareno está abatida, porque se alimentaba del río Aguanaval, que corrió hace dos años pero fue muy mínimo, y no ha habido recargas a los mantos acuíferos", dijo el alcalde.

Mencionó que ya metieron una videocámara donde se pudo constatar que la aportación de agua es muy mínima y que anteriormente el pozo daba un aforo de entre 18 y 20 litros por segundo y actualmente hay un promedio de entre 8 y 10 litros por segundo, razón por la cual está abatido en un 50 %.

"Vamos a tener que perforar en algún otro lado y el problema es que ayer fui yo con los ciudadanos y el proyecto de Agua Saludable no contempla todo ese corredor y ese es mi sentir; de que sí le vamos a dar agua a Torreón, pero no le vamos a dar agua a la gente de Villa de Nazareno. Entonces esa parte yo he peleado mucho para que el 100 % de las comunidades rurales de Lerdo se les dote de agua potable a través de Agua Saludable y que eso permita terminar con el desabasto, porque históricamente ese sector es donde más hemos tenido problemas de desabasto", dijo el alcalde.

Mencionó que la parte afectada es no solo la Villa de Nazareno sino todo el sector que lo compone como La Campana y Nazareno 3, que están conectados al mismo circuito.

Comentó que espera que en esta semana terminen los trabajos para poder interconexión. También confirmó que actualmente no hay recursos para perforar uno nuevo en la zona.

"Ahorita no traemos dinero para perforar y primero hay que hacer estudios para ver en dónde está el agua. Hay un particular que tiene una noria que no está utilizando y voy a platicar con él con la posibilidad de que nos la rente O a ver cómo le hacemos para salir rápido, porque ustedes saben que con el calor que se tiene la gente necesita mucho mas agua en sus viviendas", aseguró el edil, quien dijo que actualmente hay dos pipas que circulan de manera permanente en Villa Nazareno y son alimentadas de manera local.

Previamente el regidor morenista, Gerardo Medrano, mencionó en el Cabildo la necesidad de que haya una entrega equitativa de las pipas y que no se adueñen de la misma algunos liderazgos locales.