Fabián Chávez habla sobre lo último que supo de su compañero de telenovelas Mike Santana

Desde que dio a conocer que Mike Santana, conocido por su aparición en telenovelas infantiles, estaba posiblemente involucrado en la desaparición de Victoria Ruíz Palacios, el tema ha cobrado fuerza en los medios de comunicación pues, no hay que perder de vista que, la noticia ya había sido difundida por Danna Paola, cuando la madre de Vicky tuvo la oportunidad de hablar con la cantante acerca del caso de su hija y, en esta ocasión, fue Fabián Chávez, excompañero de reparto del actor, quien habló acerca de la relación que sostuvo con el ahora acusado de estar involucrado en una red de trata de personas.

Fue a mediados de febrero cuando, en un concierto de Danna Paola, que la cantante ofreció en Guadalajara que saltó a la vista pública el caso de desaparición de Victoria Ruíz Palacios, luego de que la intérprete subiera al escenario a la hija de la joven y, además, tuviera la oportunidad de hablar con su madre, la señora Marypaz Palacios, la cual ya ha revelado a través de un video cómo fue el último contacto que sostuvo con su hija, de 32 años, la cual se fue de casa hace ya un año, luego de que contara a su familia que emprendería un viaje a la Ciudad de México.

Lo que más llamó la atención de la declaración de doña Marypaz fue que reveló que su hija sostenía una relación amorosa con Miguel Santana Arellano, mejor conocido como "Mike" Santana, pues se trata de un actor que participó en exitosas telenovelas infantiles, hace más de 20 años, como Amigos por siempre y Cómplices al rescate. De hecho, la madre de Victoria ha rememorado que la razón por la que su hija viajó de su natal Jalisco a la capital fue porque el actor le expresó que cuando arribara a la ciudad le entregaría un anillo de compromiso, sin embargo, esa fue la última noticia que su madre tuvo sobre el paradero de la joven.

A raíz de estas declaraciones, se dio a conocer que el paradero del actor se desconoce desde que Victoria desapareció (hace un año) y los únicos datos que se conocen es que Santana cerró sus redes sociales, vendió una propiedad y abandonó los ensayos de Crónicas de Sálora, la obra de teatro en la que iba a participar y en la que, además, compartió créditos con Fabián Chávez, con quien trabajó hace más dos décadas, en la telenovela Cómplices al rescate, por lo que Ventaneando entrevistó al actor que asistió a la develación de la placa "Los musicales de Broadway", donde fungió como padrino.

Fue así que el actor recordó el último contacto que mantuvo con Mike pues, si bien, no eran amigos, sí eran compañeros en el musical Crónicas de Sálora, el cual ofreció sus últimas funciones a mitades de julio del 2022:

"Cuando terminó de ensayar ´Crónicas de Sálora´, bueno, más bien cuando se salió de ´Crónicas de Sálora´, que fue a los primeros meses de ensayo, ya no supimos absolutamente nada de él, no nos comentó por qué se salía, solamente dijo que por temas personales ya no podía estar y ya no supimos más de él", recordó.

Además, habló de la personalidad de Santana, pues indicó que con él siempre se dirigió con respeto: "Conmigo siempre fue un tipo muy amable, atento, nunca vimos nada raro, yo no sabía si tenía o no tenía novia, sólo llegaba a ensayo, nos veíamos de: ´-¿Cómo estás? Cuídate mucho, bye, bye´".

En lo concerniente al caso de Victoria, el actor prefirió mantenerse al margen, pues dijo que era un tema muy delicado de tratar, sobre todo, porque involucra la posible responsabilidad de una red criminal. "Primordialmente, no queremos hablar porque no queremos entorpecer nada, está una vida en riesgo que es la vida de Vico, que nos encantaría que ella estuviera bien y que pudiera regresar sana y salva a casa".

"Por la parte de mi compañero, no sabría decirte qué siente, qué pasa, por qué no está, por qué no habla, por qué no dice yo no fui", destacó. "Yo de verdad, de corazón, espero que se esclarezca todo para el bien de todos, sobre todo de Vico, de la niña que espera a su mamá en casa".